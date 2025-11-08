顏正國生前最後工作內容曝光！ 魏德聖揭驚人緣分：他什麼都沒問就答應！
「好小子」顏正國告別式今（8日）於新北市殯儀館景福廳舉行，數百人前來送這位影壇傳奇最後一程，導演魏德聖現身，揭露他與顏正國的緣分，並透露顏正國生前最後作品內容。
魏德聖表示，從顏正國剛出獄，就一直認為他是台灣三部曲的男主角，「其實我跟他已經講很久了，我一直從他還剛出獄那個時候，我就一直看著這個人，我說他就是我那個男主角，可是我這邊一直都沒有成熟，所以我一直都沒有找他。一直到初期開拍的時候，我才邀請他，他也什麼都沒問，馬上就說好。」
魏德聖表示，顏正國接到邀約，二話不說就答應，連片酬多少都沒問，「我們去年前面有做了一部『台灣三部曲』的計畫。因為我以前跟他不熟，但是這一次我發現他就是一個非常敬業、非常敬業的一個演員。」
魏德聖表示，台灣三部曲原本計畫以實景拍攝，顏正國為了這個計畫，學了葡萄牙、西班牙、日文、荷蘭語四種語言，也跟著劇組一起生活快一個月，當時天氣很熱，他還是很敬業，願意花那麼長的時間，把那些語言磨得非常的順。」
雖然後來台灣三部曲想改成動畫呈現，顏正國也無二話，魏德聖後來拍攝《BIG》時，電影中動畫的大魔王角色，也找了顏正國來配音。
