顏正國肺腺癌離世！他哽咽喊：殺青了
資深影星「阿國」顏正國10月7日因肺腺癌離世，今（8日）在新北市殯儀館進行告別式「顏正國導演殺青宴」，告別式會場播放了一部回顧影片，圈內好友紛紛在影片中說出對顏正國的回憶與感謝，鋼鐵爸與黃尚禾等人也致詞回憶，並展示了過去顏正國的影視作品。
李千娜滿臉淚水，在影片中回憶與顏正國的回憶，她哽咽表示顏正國是一位非常特別的導演，為了拍好一部電影總是排除萬難，明明很在乎他人眼光卻嘴硬說不在乎，她形容對方就像她的「超級英雄」，並表示會盡可能保護顏正國的家人。
黃尚禾表示，在他那一代演員當中，會因為顏正國的存在都會獲得力量，也會因為他而更真誠的面對自己。他在致詞中顏正國曾說「英雄不用完美，要有勇氣面對自己犯過的錯，不害怕講出來，不用怕人家知道。」，黃尚禾認為這段話感動了許多不敢走出來的人，感性表示「國哥，殺青了。」
好友鋼鐵爸致詞表示，至今仍無法相信今日就是顏正國的告別式，並提及下週也要舉辦自己母親的告別式，他感謝現場嘉賓出席顏正國告別式，情緒激動，哽咽說不出話。
顏正國妻子在告別式上感謝許多親朋友的支持，也讓顏正國小時候照片可以重現螢幕前，也對到場告別式的親朋好友與粉絲表達感謝。
【更多東森娛樂報導】
顏正國癌逝18天！大哥痛哭曝「遺孀現況」3鞠躬致謝
快訊／網紅爆粿粿一毛薪水都沒給范姜 大尺度照這樣來的
夢到另一半跟別人亂來 粿粿嚇壞搖醒范姜彥豐！結局好諷刺
更多熱門影音：
Lulu下廚大出包ㄎㄧㄤ到爆全被公開 陳漢典甜喊完美老婆 被噓慘XD
宋芸樺是惠利小粉絲！狂練韓文還夢到她 詹子萱「同台女神」害羞到不敢聊天
王子不倫戀風波燒到弟弟邱宇辰？ 廈門演唱會喊卡退票...本人難過發文：對不起
其他人也在看
直擊／顏正國癌逝告別50歲人生 病榻前字跡曝光最深感觸「我是凡人」
【緯來新聞網】「好小子」顏正國上月7日因肺腺癌辭世，享年50歲，今（8日）親友在板殯為他舉辦告別式，緯來新聞網 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「人生殺青」 百人穿白T「情義重天」送別
【緯來新聞網】「好小子」顏正國上月7日因肺腺癌辭世，享年50歲，今（8日）親友在板殯為他舉辦告別式，緯來新聞網 ・ 1 天前
楊貴媚送別顏正國嘆「孩子還好小」 草爺不捨：他永遠當你自己人
【緯來新聞網】浪子回頭的「好小子」顏正國上月癌逝，享年50歲。今（8日）顏正國告別式，高捷、黃尚禾、緯來新聞網 ・ 1 天前
直擊／緬懷顏正國！魏德聖讚「我心中男主角」：還以為是假消息
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」，導演魏德聖也親自到場致意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊！鄭麗文辯不知有共諜吳石 統派活動現場奉為「烈士」
國民黨新任主席鄭麗文今（8）日出席由「台灣地區政治受難人互助會」及勞動黨等團體舉辦的「五〇年代白色恐怖受難者追思慰靈大會」（下稱秋祭），她受訪重申主辦單位曾與他再三保證沒有共諜吳石。不過，活動現場佈景仍將吳石列為「犧牲烈士」供包括鄭麗文在內的人士祭祀追思，連活動手冊都以中共宣傳劇「沉默的榮耀」為題，自由時報 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式如片場謝幕 「人生殺青宴」白色主題百人送別
「好小子」顏正國10月7日因肺腺癌於亞東醫院病逝，享年50歲。告別式今（8日）在新北市殯儀館景福廳舉行，以「顏正國導演殺青宴」為名，將靈堂布置成拍片片廠。靈堂以白色為主題，布滿白色花海，禮生也穿著白色禮服，並播放顏正國的生平影片與書法字跡，訴說顏正國「謝幕，不散場的人生」。鏡報 ・ 1 天前
（直擊）顏正國人生殺青宴！百名白衣人穿「情義重天」現身告別式
顏正國的「殺青宴」告別式今天（8日）上午在板橋殯儀館舉行，一大早就吸引百名白衣、黑衣人到場，背後印著「情義重天」4個字，還有幾位容貌姣好的禮生在現場進進出出，意外成為告別式上的「嬌點」。以《好小子》打開知名度的顏正國，在今年10月7日因肺腺癌逝世，享年50歲。家屬今天在板橋殯儀館為他舉行盛大的《謝幕自由時報 ・ 1 天前
直擊／李千娜淚崩痛別顏正國「幫你守護家人」 黃尚禾淚喊「教了我重要的事」
【緯來新聞網】「好小子」顏正國上月7日因肺腺癌辭世，享年50歲，今（8日）親友在板殯為他舉辦告別式，緯來新聞網 ・ 1 天前
顏正國人生殺青 高捷率《角頭》送行
導演兼演員的顏正國上個月7日因肺腺癌離世，享年50歲，家屬8日上午在板橋殯儀館景福廳舉行告別式「顏正國殺青宴」，現場約百名親友、工作人員到場，四周以白色鮮花布置並設置他的人形立牌。到場的星友包括金馬執委會主席李屏賓、導演魏德聖、音效大師杜篤之以及演員高捷、喜翔、楊貴媚、李興文、黃騰浩、黃尚禾、李千娜等送他最後一程。中時新聞網 ・ 13 小時前
校園美感環境再造績優學校 融合文化自然與創意
教育部為協助學校營造兼顧自然環境、在地文化、學校需求及整體視覺...TCnews慈善新聞網 ・ 1 天前
韓模罹患癌症2年 年初才報平安 無預警曝死訊粉悲痛
韓模罹患癌症2年 年初才報平安 無預警曝死訊粉悲痛EBC東森娛樂 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
74歲「肥貓」鄭則仕暴瘦判若兩人！自曝「常常都在後悔」粉絲心疼
現年74歲的香港資深演員「胖貓」鄭則仕，過去以圓潤憨厚、帶有喜感的形象獲得觀眾喜愛，近日他在抖音分享近況，不僅人變得消瘦，滿臉皺紋、鬍鬚花白，神情充滿疲倦與過去大相徑庭。然而，他也在影片分享心得，直呼「我會後悔的」，引起粉絲們的擔憂。鏡報 ・ 6 小時前
不倫王子慘了！粿粿遭爆被經紀公司除名解約 經紀人「真實反應」曝
范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。如今網路瘋傳粿粿已遭經紀公司好看娛樂除名解約，對此經紀公司沒有回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 1 天前
吳彥祖結婚15年罕見放閃！ 網看呆：簡直共用一張臉
娛樂中心／林依蓉報導香港男神吳彥祖與名模妻子Lisa S.向來以低調恩愛聞名，結婚15年鮮少公開放閃。然而，吳彥祖近日竟在微博公開一張夫妻工作合照，照片中兩人相鄰而坐，正準備妝髮。這張難得一見的同框畫面發布後，立刻成為全網焦點。網友們驚訝發現，這對夫妻不僅顏值逆天，長相更是驚人相似，被譽為「最強夫妻臉」。民視 ・ 3 小時前
爆「郭董母百歲高齡過世仍慶生」！曾馨瑩PO婆媳合照 發聲還原真相
鴻海創辦人郭台銘母親郭初永真6日辭世，享嵩壽100歲，郭台銘悲痛萬分。據了解，本月11日為曾馨瑩51歲生日，遭爆出曾馨瑩與好友們慶生，並開心與賈永婕、關穎合照。對此，曾馨瑩發文澄清，與好友聚會在本月4日，且她事前不曉得朋友會替她慶生，而她最敬愛的婆婆離世，她沉重寫下，「絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。」三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
鄭家純遭酸炫耀還扯「大谷妻」 本尊神回1句萬網讚爆
娛樂中心／楊佩怡報導女星鄭家純（雞排妹）以超反差甜美臉蛋與惹火身材走紅，面對社會時事相當敢言的她，吸引不少粉絲追隨，2022年與大3歲日本老公Akira結婚的她，不時會在社群分享生活近況。近日剛在日本完成夢幻婚禮的她，在臉書寫下搭乘商務艙的心得感想，卻被酸民批評：「大谷翔平老婆還在用iphone13，就妳還在那邊炫耀」，而鄭家純也高情商回應酸民，讓萬網大讚不已。民視 ・ 9 小時前
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言造咖 ・ 1 天前
曾馨瑩不顧婆婆過世慶生？關穎幫澄清 還原時間線
曾馨瑩不顧婆婆過世慶生？關穎幫澄清 還原時間線EBC東森娛樂 ・ 22 小時前