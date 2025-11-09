顏正國肺腺癌離世！他哽咽喊：殺青了

資深影星「阿國」顏正國10月7日因肺腺癌離世。（圖／翻攝自顏正國臉書）

資深影星「阿國」顏正國10月7日因肺腺癌離世，今（8日）在新北市殯儀館進行告別式「顏正國導演殺青宴」，告別式會場播放了一部回顧影片，圈內好友紛紛在影片中說出對顏正國的回憶與感謝，鋼鐵爸與黃尚禾等人也致詞回憶，並展示了過去顏正國的影視作品。

李千娜滿臉淚水，在影片中回憶與顏正國的回憶，她哽咽表示顏正國是一位非常特別的導演，為了拍好一部電影總是排除萬難，明明很在乎他人眼光卻嘴硬說不在乎，她形容對方就像她的「超級英雄」，並表示會盡可能保護顏正國的家人。

黃尚禾表示，在他那一代演員當中，會因為顏正國的存在都會獲得力量，也會因為他而更真誠的面對自己。他在致詞中顏正國曾說「英雄不用完美，要有勇氣面對自己犯過的錯，不害怕講出來，不用怕人家知道。」，黃尚禾認為這段話感動了許多不敢走出來的人，感性表示「國哥，殺青了。」

好友鋼鐵爸致詞表示，至今仍無法相信今日就是顏正國的告別式，並提及下週也要舉辦自己母親的告別式，他感謝現場嘉賓出席顏正國告別式，情緒激動，哽咽說不出話。

顏正國妻子在告別式上感謝許多親朋友的支持，也讓顏正國小時候照片可以重現螢幕前，也對到場告別式的親朋好友與粉絲表達感謝。

