顏正國離世百日牌位曝光！菩薩全圍繞在祂身旁 親友「雙手合十」全來了

記者趙浩雲／台北報導

已故藝人顏正國去年10月病逝，已經離世滿百日，與他情同親兄弟、並親自協助處理後事的殯葬網紅「鋼鐵爸」，今（14）日在社群發文悼念，透露特別請來三位師姐為顏正國誦經迴向，盼能以最莊嚴清淨的方式，陪伴摯友走完人生最後一段旅程。

鋼鐵爸在貼文中寫下：「給親愛的弟弟阿國，時間過得很快，轉眼來到了你的百日。」他表示，當天請來三位師姐誦經，聲音清淨莊嚴，將這份慈悲願力迴向給顏正國，祈願他心無罣礙、跟隨光前往更美好的地方。

廣告 廣告

鋼鐵爸與顏正國情同手足。（圖／翻攝自臉書）

鋼鐵爸也感性提到，當天家人與親友全數到齊，跨越空間距離，只為在百日這一天給顏正國最溫暖的陪伴，「弟弟你看，家人和親友們都到齊了，你並不孤單，我們的思念會一直守護著你。」

顏正國靈位曝光，過世百日鋼鐵爸找師姐誦經。（圖／翻攝自臉書）

鋼鐵爸寫道「願你在彼岸平安喜樂。」短短一句話，道盡兄弟情深，也讓不少網友看了相當鼻酸，留言替顏正國祈福，感謝鋼鐵爸一路相伴、不離不棄。

顏正國過世百日，鋼鐵爸找師姐誦經。（圖／翻攝自臉書）

顏正國靈位曝光，菩薩全圍繞在祂身旁。（圖／翻攝自臉書）

更多三立新聞網報導

鋼鐵爸震撼宣布「不再參與任何公職選舉」 心聲全說了：過程已足夠精彩

禾浩辰已改口叫吳品潔老婆！婚禮籌備進度曝光 老友宋芸樺怨：完全不知

賈永婕震撼登頂台北101！高喊完成不可能的任務 搶先霍諾德曝頂樓視角

唐治平合體尤秋興！好友一句「想幫他」如期赴約 看哭全網：他是真朋友

