顏正國「人生殺青宴」百人送行 楊貴媚心疼孩子還小 李千娜不捨淚崩

以童星出身拍攝《好小子》成名、浪子回頭後再締造破億票房的導演顏正國，上月7日不幸因肺腺癌四期逝世，今（8日）於新北市板橋殯儀館景福廳舉行告別式，現場布滿白色鮮花，寫上「顏正國殺青宴」字樣，對一輩子在演藝圈打拚的他格外有意義。現場工作人員也身穿著「情義重天」的白上衣，近百位兄弟好友現身替他送行，現場離情依依令人鼻酸。
影后楊貴媚今低調現身會場，從小看著顏正國長大也多次合作的她，雙手合十表示有請顏正國的媽媽要多保重，也沒想到他的小孩還這麼小，希望小朋友自己也要加油。而黃尚禾、李千娜夫妻今出席告別式，由於顏正國是他們夫妻的媒人，自然有過人的感情，不但連續多日前往靈堂悼念，李千娜還在告別影片中淚崩喊話：「一定會用盡全力守護你的家人。」真情叫人動容。至於高捷昔日曾與年少時的顏正國合作《少年吔，安啦！》，後來也拍攝顏正國執導的《角頭2：王者再起》，兩人有深刻交情，他也遺憾表示：「對他最好的就是阿彌陀佛迴向給他。」
童星出身的顏正國4歲便開始演戲，9歲時因演出侯孝賢執導的《兒子的大玩偶》入圍金馬獎，之後更憑《好小子》系列電影紅遍全台，17歲時主演的《少年吔，安啦！》也是他人生代表作之一，不過少年得志名氣太大遭受霸凌因而誤入歧途，被判刑入獄後浪子回頭，當導演拍電影《角頭2：王者再起》得到破億票房，海派的個性也讓他在演藝圈人緣極佳，今許多藝人一同為他送行，不捨這位老友真的永遠離開大家。
