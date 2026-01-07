顏炳立高唱「碎心戀」 謝金河「算帳」直指房市還有2大考驗

房地產專家、戴德梁行董事總經理顏炳立以台語情歌「碎心戀」形容2026年房市。 圖：Shutterstock（示意圖）

[Newtalk新聞] 財訊傳媒董事長謝金河今天（7日）在個人臉書以「每年的這個時候，我都在等顏炳立唱什麼歌？」為題發文，指房地產專家、戴德梁行董事總經理顏炳立以台語情歌「碎心戀」形容2026年房市，預測市場「碎了、房價碎了、交易量碎了」，買錯房子的人「心也碎了」。謝金河更直接「算帳」，指出資金大量流入股市，房市持續冷清，並點出房市還面臨「實價登錄透明化」及「少子化」兩大考驗。

顏炳立6日在戴德梁行舉辦的2026年房市趨勢展望記者會上表示，2025年房市在央行第七波信用管制「血洗」下，只有「死死昏昏去」五字形容，預料2026年央行仍不會鬆綁，土地市場降溫，房價維持緩修格局。他每年選一首台語歌預測房市，從2013年起屢試不爽，去年選「最後的火車站」，今年則選李茂山經典「碎心戀」，因為「市場碎、房價碎、量也碎」，買錯產品者心碎。

顏炳立預測，2026年建物買賣移轉棟數約26萬棟，與2025年持平，買氣持平、量穩，但不會「馬奔」；蛋黃區房價下修約5%，炒作過頭的蛋白區及蛋殼區則有10%跌幅，大坪數修正幅度大於小坪數。雖然經濟成長支撐剛需，但資金已離開房市，轉追漲勢更快的股市，如台股站上3萬點，台積電單日大漲需千億資金，顯示熱錢湧入股市而非房市。整體市場存在一個「等」字：等價、等量、等買氣、等政策鬆綁。

謝金河臉書發文中提到，兩週前與顏炳立共餐時，指出前四檔被動型ETF規模已達2.5兆元，超過房市一年成交量，房地產不再是大產業。謝金河「算帳」顯示，台灣銀行存款餘額從2020年疫情爆發後激增，至今累計新增22.4兆元，2025年底可能逼近66兆元，錢多到「淹腳目」程度，但多被股市吸收。2026年開年股市交易量連爆8000億元以上，加計櫃買已破兆元，房市卻「冷颼颼」。

謝金河直指房市還有兩大考驗：一是實價登錄制度讓交易透明，高資產人士購屋動態易被媒體曝光，如名人買賣豪宅頻見報導，導致部分買家卻步；二是少子化嚴峻，2025年新生兒恐跌破10萬大關，供給遠大於需求，房屋自有率逾84%，僅剩換屋需求。中壢青埔等區域新增大樓上千棟，但開燈戶不多，反映買氣疲弱。

對於有媒體報導，「股市在8000點時代，至少買得起房」的說法，謝金河認為，股價指數與房價走勢比較顯示，2008至2016年房價漲幅最大，2015年股市慘跌時房價仍上漲。謝金河分析，當時房價上漲與台商資金回流有關，但買不起房的現象已存在數十年。進入AI時代，資產變現性成關鍵，股票易買賣、房產則不易變現，將逐漸邊緣化。

