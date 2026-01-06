顏炳立：今年房市馬不奔 市場進入「等」階段

（中央社記者何秀玲台北6日電）展望2026第1季台灣房地產市場，戴德梁行董事總經理顏炳立認為，2025年房市受到政策衝擊，可說遭到血洗，而今年為馬年，但「房市不再是奔騰的馬」，將是量持穩、買氣持平的趨勢，今年市場就是「等」，等資金、政策鬆綁，也等買氣和量價回穩。

戴德梁行今天舉行2025年度房地產市場回顧及2026年趨勢預測記者會。顏炳立指出，目前資金、政策都不見光明，土地量縮、預售冷卻，再來成屋限貸，需求減弱，如果後續政府政策與資金有機會因自住客稍微放鬆，將有利具有剛需的買方進場，今年市場買氣有機會比2025年好一點。

他也指出，2025年的全台建物買賣移轉棟數預估約在26萬棟，還高於2016年的24.5萬棟，不算是大失溫；他預估今年買賣移轉棟數交易量應會和2025年差不多，交易量持穩，房價緩修。

此外，戴德梁行今天也發布2025年第4季商用不動產市場統計，戴德梁行表示，在數宗超大型自用與投資交易的強力挹注下，第4季成交金額攀升至新台幣515.8億元；總計2025全年累計交易總額達1586.2億元，年增7.2%。

數據顯示，即便在國際政經情勢多變與信用管制政策的壓力下，台灣商用市場憑藉AI產業強大紅利與企業空間升級的需求，仍維持穩健成長的強勁動能。

展望未來，戴德梁行表示，2026年上半年市場動能仍將由AI與半導體產業領軍，受惠於全球科技浪潮，AI相關企業將持續擴大資本支出，帶動生產基地升級與產能擴充需求；2026年全年交易量能否衝出與2025年相當的規模，關鍵在於台美關稅貿易政策的實際走向與全球利率的變化，若貿易摩擦加劇或融資環境持續緊縮，市場格局將出現明顯調整，交易量能將放緩。（編輯：張均懋）1150106