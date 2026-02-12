顏維勳寒冬送暖13年不間斷！李興文現身力挺：真的很偉大
寒冬來襲，一碗熱騰騰的麵，成了許多弱勢家庭最實在的溫暖。有「環島行善王」之稱的顏維勳，日前在新北板橋倉後街「行善麵店2.0」舉辦寒冬送暖活動，準備白米、奶粉、肉鬆、冷凍水餃及各式民生用品，並發放待用麵與熱食，關懷板橋區17個里、共120戶低收入與弱勢家庭，希望在歲末之際，替他們減輕生活負擔、過個好年。
這項愛心代用麵公益行動一做就是13年。顏維勳表示，近年大環境不佳，前來領取物資的家庭明顯增加，「雖然發送東西不多，但多少能幫上一點忙。」他也提到，有些家庭礙於面子不好意思領取，因此特別透過活動讓大家知道，只要進門示意，就能安心拿到一碗麵，「希望他們不要客氣，先撐過難關最重要。」
長年善行也感動不少好友到場支持。資深藝人李興文特地現身力挺，親手把熱麵送到民眾手中時感觸良多，他感性表示：「在這麼冷的天氣，把一碗熱麵交到需要的人手上，那種感動真的很難形容。」他更大讚顏維勳多年來默默付出，「他真的很偉大，能一直體會社會上需要幫助的人。」
此外，李興文也喊話顏維勳，希望寒冬送暖活動能持續辦下去，「每個人出一點點心力，善是會循環的，社會就會更溫暖、更祥和。」
顏先生是顏維勳的國中同學，得知今天的寒冬送暖活動後，特地請假前來幫忙。他表示，自己本身是廚師，剛好可以發揮專長，用行動出一份心力。而顏先生說：「看到弱勢家庭能有一份熱騰騰的餐點可以吃，還能帶一些物資回家，心裡真的很窩心，也很感動。」他認為，這樣的活動非常有意義，也希望更多人能一同關心弱勢族群。
一碗麵，也許簡單，卻承載著滿滿心意。顏維勳13年如一日的堅持，讓寒冬裡多了一份人情味，也讓這座城市，悄悄變得更暖。
