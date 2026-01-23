顏若芳力挺康家瑋 讚賞「體育人精神」深耕中正萬華 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

農曆年節將近，台北市中正萬華區議員參選人康家瑋今（23）日邀請中山大同區議員顏若芳，一同前進東門市場向鄉親拜早年，兩人展現青年世代跨區連線的好交情，也以「體育人精神」訴求，傳達持續深耕基層、服務不間斷的決心。

顏若芳表示，與康家瑋相識多年，最欣賞的就是其身上那股屬於運動員的堅持韌性，許多新人在地方經營一段時間後容易力有未逮，但康家瑋4年來在中正萬華的耕耘就像跑馬拉松一樣，穩定前進、從不間斷，這種對家鄉的投入與熱情，是最珍貴的服務品質保證。

回到充滿童年回憶的東門市場，康家瑋也分享自己從體育背景中學到「耐操、耐心、耐久戰」的重要性。他說，從中正萬華長大的孩子，如今更要扛起責任，希望把運動專業轉化為社區能量，讓長輩有運動、孩子有場地、鄰里更健康、更有活力。

掃街過程中，兩人與攤商、民眾親切互動，不少鄉親直呼「少年仔有認真」，氣氛相當熱絡。康家瑋也以近期熱播的紀錄片《冠軍之路》自我期許，認為基層服務就像比賽一樣，不到最後一刻都不能鬆懈。

面對即將於3月初進行的黨內電話民調，康家瑋誠懇向鄉親拜託，若接到民調電話，請支持這位在地成長、4年來持續走訪基層的年輕人，大聲說出「唯一支持康家瑋」，讓他有機會在市議會為中正萬華的未來全力衝刺。

照片來源：顏若芳辦公室

