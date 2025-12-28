即時中心／張英傑報導

台北市長蔣萬安赴上海出席雙城論壇，並跟上海市長龔正分別發表致詞，蔣萬安期盼兩岸的和平與繁榮，而龔正則感性喊話，要台灣民眾到上海實地感受「兩岸一家親」，共創「中華民族偉大復興」，對此，民進黨台北市議員顏若芳今（28）日痛批，蔣萬安整體談話「毫無重點」，未回應當前嚴峻的兩岸情勢，也未替台北市與市民發聲，令人失望。

顏若芳指出，毫無意外蔣萬安的致詞又毫無重點，兩岸情勢近年緊張，主因在於中共持續進行軍事擴張，不僅共機頻繁擾台，蔣萬安出發前一天，中共跨越中線，甚至試射火箭、氣球。她直言，若真心希望兩岸能穩健交流，前提應是停止軍事威脅，包括撤除對台飛彈、停止共機共艦擾台等等。

她表示，對於中共在論壇中，再度以「血脈相連」等統戰語言「吃台北豆腐」，蔣萬安卻未作任何回應。對此，她批評，身為台灣首都市長，在上海表現宛如「小弟聽訓」，未能展現應有的立場與尊嚴。

此外，顏若芳再指出，蔣萬安上任以來，台北市接連發生地震、北捷隨機砍人事件，但大眾捷運的緊急救難與安全措施至今沒有未全面檢討修正，市長卻急著出訪上海，令人質疑施政優先順序。她進一步表示，過去論壇曾簽署防疫、治水等合作內容，不過，台灣防疫成效優於中國，台北市在治水、公共衛生、體育發展等多項表現不遜於上海，包括羽球奧運金牌等成就，反而讓人看不出雙城交流究竟為台北帶來什麼實質好處。直言這場雙城論壇，蔣萬安只是去「交作業」，毫無實際作用。











原文出處：快新聞／顏若芳批蔣萬安赴上海當小弟 雙城論壇「交作業」無實際用途

