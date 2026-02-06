顏若芳、林延鳳攜新人登記初選 湧言會力拚台北議會席次 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

民進黨2026年台北市議員黨內初選登記進入第3天，台北市議員顏若芳、林延鳳，以及市議員參選人康家瑋、劉品妡和郭凡，今（6）日前往台北市黨部完成初選登記。金鐘獎歌王楊烈也特地到場為5人加油打氣，預祝湧言會「台北好政連線」成員順利通過初選考驗，並在大選中全員勝出。

「台北好政連線」成員包括「行動i鳳」林延鳳、「邁向前芳」顏若芳、「小妡妡」劉品妡、「厚作伙」康家瑋，以及「最年輕的新人」郭凡。5人於上午10點前往領表登記，在支持者組成的啦啦隊應援下，配合棒球嗆司曲高喊口號，隨後由現任議員帶領新人搭乘皮卡車，象徵學姊帶學弟妹「開季」。

楊烈致詞表示，過去曾替林延鳳及顏若芳站台，兩人也在當選後以問政成績證明其選擇。他說，這次除了2位現任議員，也要向市民推薦康家瑋、劉品妡與郭凡3位優秀的新人，「楊烈推薦，品質保證」。

楊烈也笑稱，今天要扮演「大正派」，擔任台北好政連線最強啦啦隊，應援5位候選人順利當選，並指出在當前國家與社會情勢下，更需要優秀人才投入公共服務。

林延鳳表示，無論面對黨內初選或大選對手，最重要的仍是持續把議員工作做好，替市民監督市政、解決問題。

林延鳳回顧自己從幕僚到議員，已投入公共服務超過20年，並舉例說明多次爭取敬老卡點數與使用管道，敬老卡泡溫泉政策已於2月上路，洲美快速道路改善與連接高速公路案也進入最後評估階段。她強調，除爭取建設外，也持續監督市政，包含揭露特教生遭不當對待事件及市府相關爭議。

顏若芳則分享過去2018年因分票而高票落選的經驗，形容那是她政治生涯中最深的傷痛。她表示，這幾年全力投入服務，累積超過5000件選民服務案件、推動多項市政改革，法律諮詢也超過千件，就是希望證明自己未辜負支持者的期待。

劉品妡表示，自己具備藝術與文化管理背景，曾歷練立法院與地方議會服務團隊，提出「文化台北、人本交通、教育發展、全齡友善」4大核心願景，希望將美學與人本思維導入城市治理，成為大安文山市民可信賴的選擇。

康家瑋指出，自己是中正萬華在地子弟，長期投入全民運動推廣，並擁有國際觀光與立法院幕僚經驗，深耕地方超過2000天，強調「從地方到中央，絕對是議會即戰力」。

郭凡則表示，自己同樣是松山信義在地成長，具備海外留學與幕僚歷練，主張乾淨選舉、不擾民宣傳，希望以新政治理念吸引年輕世代選民支持。

