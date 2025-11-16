顏蔚慈成功爭取豬肉攤補助 新北拍板1.5萬補助「從寬認定」

248251116a03

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員顏蔚慈近日為受防疫措施衝擊的豬肉攤商爭取到更具實質性的協助，新北市府也隨後正式公布補助方案。顏蔚慈指出，此次補助將單一攤商金額訂為新臺幣一萬五千元，最關鍵的突破在於市府採取「從寬認定」原則，使原本受限的補助範圍得以大幅擴張，將受惠對象延伸至公私有市集，讓更多靠市場維生的豬肉攤商能真正獲得照顧。

顏蔚慈指出，她在10月底的議會總質詢時，便強烈建議侯友宜市長應加碼照顧受禁運禁宰期間衝擊的新北豬肉攤商，強調地方攤商在供應鏈受阻時所面臨的經營困境。侯友宜當時已當場允諾研議，如今補助辦法迅速出爐，並擴大涵蓋範圍，體現了市府對基層業者的重視，對受影響的攤商朋友而言，是一項實質且即時的幫助。

此次補助方案新北市府採納顏蔚慈的建議「放寬認定標準」，明定只要是受禁運禁宰期間衝擊的豬肉攤商，無論其攤位屬於公有市場、私有市場，或是列管、非列管的市集，皆符合申請資格，打破了過去可能僅限於公有市場攤位的限制，涵蓋了更廣大的基層業者。

顏蔚慈說明，補助金額為每攤1萬5千元，攤商應在即日起至114年12月5日期間提出申請，申請方式為至各區公所或新北市家畜肉類商業同業公會填寫申請表。並提醒，申請時，攤商需準備營業照片或販售肉品（屠宰進貨來源）證明，以及攤商經營者之身分證正反面及存摺影本，以利市府後續核對撥款，確保補助資源能確實到位，協助業者度過營運難關。

