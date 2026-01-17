顏蔚慈率隊跨區土城送紅包袋 推薦「最強即戰力」朱誼臻

民進黨新北市議員顏蔚慈(右二)陪同助理朱誼臻爭取民眾支持。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市議員顏蔚慈挑在農曆春節前夕，率同辦公室同仁前往土城，跨區力挺旗下助理、土城、樹林、三峽、鶯歌區議員參選人朱誼臻，兩人到市場發送限量版「馬來運轉、諸事大吉」紅包袋給攤商和市民，爭取支持。

顏蔚慈說，自己與朱誼臻同樣是基層助理出身，最清楚幕僚投身選舉的艱辛，她今年自己也面臨選舉，過年期間行程確實非常緊湊，但身為朱誼臻的現任老闆，她義無反顧力挺到底，朱誼臻長期在地方認真打拚，專業與經驗早已具備「即戰力」，她以誠信保證，向土樹三鶯鄉親力薦這位值得託付的好人才。

朱誼臻說，許多政治人物習慣發放春聯或斗方，但現代人家中可張貼的位置有限，反觀過年期間紅包袋是家家戶戶必備，因此製作限量紅包袋，希望以最實用的方式傳遞年味。

綽號「小朱」的朱誼臻特別將個人形象結合Q版logo，設計出騎著駿馬的視覺設計，寓意「馬來運轉、諸事大吉」，選在市場發送紅包袋，不僅是傳遞年節祝福，更希望在歲末年終帶給市民溫暖的正能量。

朱誼臻說，紅包袋不只是禮物，更是她與市民溝通的橋樑，想親口聽聽大家對地方發展的心聲，她承諾未來獲得提名、當選議員會以精實的幕僚訓練，將專業帶進議會，為土城、樹林、三峽、鶯歌的市民爭取更多福祉。

