顏蔚慈站台林亮君 憂白委亂象蔓延地方

民進黨台北市議員林亮君（左）、新北市議員顏蔚慈（右）18日一大早攜手至濱江市場掃街。（孫敬攝）

新北市議員顏蔚慈18日上午至濱江市場與台北市議員林亮君一同掃街，笑稱自己不僅是她國中學姐更是通過黨內初選的學姐，並以中山大同區曾有議員落選一事為例，將全力支持林的初選。然而，談到自己三重蘆洲選區，顏蔚慈直言最大的因素是民眾黨，更批評民眾黨黨主席黃國昌一連串動作無助於國家，也無助於地方。

台北市中山大同選區今年九合一大選將選8席議員，藍綠白三黨目前擁有席次為3席、3席、1席，隨著王世堅擔任立委釋出1席空缺後，民進黨2026將提名4席，現任議員包含林亮君、顏若芳與陳怡君。有意角逐民進黨中山大同新人初選的，有王世堅堅系子弟兵賴俊翰、總統府副秘書長何志偉子弟兵朱政騏、台灣日本關係協會會長謝長廷前幕僚林子揚，李偉民兒子李立聖等。

顏蔚慈對林亮君投入中山大同黨內初選，分享自己不僅是林國中學姐更是通過黨內初選的學姐，更讚她在北市議會的表現大家有目共睹，有鑑於中山大同曾有備受期待的議員落馬，所以大家都戰戰兢兢，對林亮君第一次投入初選將全力相挺，希望幫她打下勝利的一仗。

去年底民眾黨三重、蘆洲區服務處主任周曉芸完成民眾黨內登記，宣布參選三重蘆洲市議員，更喊出「民眾選曉芸、三蘆一定贏」口號。顏蔚慈被問到三重蘆洲選區時，回應最大的因素是民眾黨，看到藍白在立法院一連串動作，除影響國家外也擔心影響地方，更批評黃國昌近期一連串動作其實無助於國家，也無助於地方，認為如果是好的、優質的競爭則給予支持，無論是台北或新北，就是好好走擴大基層的支持度。

