顏蔚慈轟陳玉珍亂搞助理制度 批自肥還想拖地方民代下水

（記者陳志仁／新北報導）針對國民黨立委陳玉珍提出將立法院的公費助理改回由委員自聘，甚至進一步把地方議會助理也納入修法方向；對此，新北市議員顏蔚慈痛批，此舉根本是亂搞自肥，還想拖地方民代一起下水，已引發朝野助理強烈反彈。

圖／新北市議員顏蔚慈呼籲陳玉珍懸崖勒馬，不要犧牲助理權益與公共利益。（顏蔚慈臉書）

顏蔚慈指出，立法院助理制度歷經多年改革，從早期由委員自聘轉為由立法院統一聘任，目的就是提升制度透明度，避免公帑被不當挪用，也讓助理在勞健保、勞動條件及各項福利獲得更完整保障；然而陳玉珍卻反其道而行，提案要求恢復委員自行聘用，不僅薪資、健康檢查、文康費用等支出無需檢附單據，一年近八百萬元的助理費形同可完全由委員「自由運用」，流向恐不透明。

顏蔚慈質疑，陳玉珍的提案已嚴重損害助理勞動權益，就連藍營助理群也強烈反對；但陳依舊一意孤行，如今更把改革矛頭指向地方民代，要求地方議會助理也比照辦理，完全無視現行制度的必要性與完整性。

顏蔚慈以新北市為例說明，目前公費助理由議會統一聘任，薪資直接匯入助理帳戶，並由議會代扣勞健保費用；地方助理福利本就不如中央助理，沒有健康檢查、文康補助等配套，現行制度已是最基本保障，若改回自聘，助理權益恐進一步倒退，甚至影響議政專業運作。

顏蔚慈強調，公費助理制度是國家培養專業幕僚的重要基石，穩定的民主制度需要穩定且具保障的助理群體；中央與地方都應持續提升助理保障，而非倒退回舊制度，呼籲陳玉珍懸崖勒馬，不要犧牲助理權益與公共利益。

