顏面槍傷 ３Ｄ列印輔助顱顏重建

三總3D重建遭嚴重槍傷的患者面部（右）。（記者傅希堯攝）

記者傅希堯∕台北報導

三軍總醫院26日宣布，經過大小10餘次手術，成功以3D列印輔助導航技術，完成台灣地區首例因槍傷使顱顏嚴重損傷，且腦部外露之傷者面部重建作業。

25歲的潘姓退伍士官，長期受情感問題及憂鬱症困擾，今年初一時想不開，在軍營中持T91步槍自戕，子彈由下巴射入，穿過口腔，把整個鼻腔打爛，臉骨粉碎，額骨也嚴重損壞，造成腦部外露。三軍總醫院整形外科主治醫師徐國峰指出，潘姓士官受傷後立即送往馬偕醫院急救，並轉送三總處理。

徐國峰表示，這是台灣極少見嚴重顱顏槍傷案，三總整合神經外科、口腔外科、耳鼻喉科、胸腔外科與整形外科力量，設計治療程序，分階段進行清創、顱骨重建及皮瓣修復，展開一場結合科技與人性的「重建之戰」。

徐國峰指出，傳統顱顏重建手術需仰賴醫師經驗反覆修整骨骼角度，耗時且密合度受限，三總團隊運用3D列印模型輔助手術規劃，在術前以虛擬重建技術模擬下顎、額鼻骨等結構，術中依模板精準切割骨骼，大幅縮短手術時間並提升重建準確性。

徐國峰表示，醫療團隊修補缺損部位時並兼顧外觀與功能修復，運用3D虛擬模型重建出患者缺損的額鼻骨，並依據「面部黃金比例」設計支撐性植入物的各種角度與長度，結合手雕肋骨重建與結構式隆鼻技術，讓患者重獲自然立體的五官比例，甚至以鋼索重新拉正已位移的雙眼間距。

潘姓退伍士官指出，重建後的這一張臉，與原來的臉高度相似，但因槍傷損壞了鼻腔的嗅覺神經，他以後再也聞不到味道了，非常感謝所有醫師的努力讓他重生，他會堅強的生活下去。