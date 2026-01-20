願促成「大和解咖啡」！趙少康喊大家互讓一步：很願意擔任「媒婆」角色

記者楊士誼／台北報導

資深媒體人趙少康今（20）日在立院舉辦新書發表會，藍綠白三黨共襄盛舉，更紛紛支持「大和解咖啡」再現。趙少康稍早受訪時表示，自己身為媒體人立場較為超然，如果大家都願意，也很願意擔任媒婆的角色把各黨派聚在一起。他也表示，特別是身兼民進黨主席的總統賴清德手握行政資源，也應該讓步，大家互讓就能朝野和諧。

趙少康表示，自己沒有實際從事政治工作，媒體人立場比較超然，如果大家都願意，也很願意擔任媒婆的角色把各黨派聚在一起，不然大家都很堅持，特別是執政黨賴清德主席手握龐大行政資源，也應該讓一步，大家互讓一步朝野就能和諧，許多法案與政策就能推動，「將來這個地方也非國家之福啦」。

至於韓國瑜曾鼓勵參選黨主席一事，趙少康則說，但當時資格不夠，國民黨規定一定要擔任中央委員或中央評議委員，當時的主席江啟臣人也很好，願意給他做中評委。但後來又規定要恢復黨籍一年，自己又是失聯黨員，所以想不必破壞規矩。

趙少康也說，後來江啟臣也致電給他，若要參選可請中央委員會改規矩，自己則說「不要為我改規矩」。那時鄭麗文很鼓勵他，不少人也滿失望，但以當時的情況，自己不合資格就沒選，就是這麼簡單。

