願包「32元鍋具」清潔員二審費用 林國春：濫用公務車案辦到哪了？

近期台北市一名清潔隊員因擅拿回收鍋具被控涉犯《貪污治罪條例》。圖非當事鍋具。（圖／報系資料照）

新北市議員林國春今（4）日表示，近期「32元鍋具涉貪案」清潔隊苦主一審有罪宣判，如果當事人有意願進一步上訴請與自己聯繫，他願負擔所有法律費用，希望替老百姓發聲。

2024年9月一名住在北市北投區的環保局黃姓清潔隊員在執行回收勤務時，發現民眾丟棄一個修理後堪用殘值約新台幣32元的二手大同電鍋，他說自己本著好意將電鍋帶回家維修後轉贈給一位拾荒婦人，卻陷入官司劫難。據了解，因回收物品確實被法律上定義成公家財物，清潔隊員必須依規定處理，逕行轉贈便屬於「侵占職務上持有之非公用私有財物」，即使殘值極小也可能觸犯《貪污治罪條例》。

廣告 廣告

新北市議員林國春（圖）認為清潔隊員涉貪案是「大砲打小鳥」。（圖／周志龍攝）

黃男遭舉發歷經一年多從起訴到審理後，近日士林地方法院考量黃男是初犯，判處其有期徒刑3個月也可易科罰金，可上訴並宣告緩刑2年、褫奪公權1年。儘管黃男免除牢獄之災、2年內無再涉犯刑事案件也幾乎不留刑事痕跡，但此案仍凸顯了「小額貪污情輕法重」等討論，促使法務部長鄭銘謙公開表示不排除修法，針對「微罪」貪污案件能讓法院有更具彈性、符合比例原則的量刑甚或有免刑空間。

林國春聞訊後指出，只要當事人有意願針對有罪判決提出上訴，或是公訴人收到一審判決書後仍提起上訴，自己願意全力支持黃男，並將全數負擔法律費用，希望以實際行動表達支持清潔隊員。

近日清潔隊員涉貪案是否上訴至二審由臺灣高等法院審理？近日應會明朗。（圖／報系資料照）

林國春回顧，自己在2024年此案事發消息傳開後就感不捨，認為殘值微薄的電鍋案當作貪污大案來辦已違反比例原則，「大砲打小鳥」是非常荒謬，反觀自己多次控告官員涉嫌濫用公務車、其他高階商務人士棄保潛逃案大多沒個下文，司法的邏輯實在令人摸不著。

林國春感嘆，《莊子》書中「竊鈎者誅，竊國者侯」竟活脫脫在台灣社會上演，庶民的行為無限放大、大官要員溜之大吉，只能就老百姓棉薄之力，歡迎當事人與自己服務處連繫。

※CTWANT提醒您：未經有罪判決確定者，皆應推定為無罪。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

陳為民批國恥！全台測速照相1809支「裝最多前3縣市出爐」

磁暴來襲15小時！導航錯亂、通訊中斷 氣象署急示警

深夜國道變煉獄！4車連環撞再撞特斯拉 33歲男滿臉血命喪現場