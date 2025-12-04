願參加新北初選？李四川：黨要我承擔會依規定參與 只是強調沒黃袍加身

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

2026新北市長選戰備受關注，國民黨內呼聲很高的台北市副市長李四川昨（3）日在網路節目專訪中首度鬆口表示，若國民黨啟動初選且需要他登記，「我當然要參加初選」，即便藍白協商後需與民眾黨再進行初選，他也願意投入。對於外界高度關注，李四川今日受訪時再度回應，強調會尊重黨的提名機制，若黨要他承擔，他會依規定參與，不存在所謂「黃袍加身」。

李四川終於鬆口表示，如果他還在當黨的秘書長，看這樣的民調，會叫誰去選舉，一定會叫民調最高者去選舉。（圖／方炳超）

李四川昨晚在專訪中說，如果明年國民黨舉辦新北市長選舉黨內初選，他會去參加，黨內初選結束後，可能藍白合，還要跟民眾黨初選，如果初選都結束後，新北市民都認為他該要去承擔，「我就會承擔」。

記者今天詢問李四川，先前曾說若年輕人願意承擔就讓承擔？李四川回應，連日來民調讓他感受到很大壓力，但原則上仍以黨的機制為依歸。李四川也說，昨天主持人黃暐瀚一直問，如果他還在當黨的秘書長，看這樣的民調，會叫誰去選舉，一定會叫民調最高者去選舉，所以他才講說，如果要他承擔，當然他也要依照黨的機制去參與初選。「如果要有藍白合，要初選，我也不排斥去參與。」昨晚的談話，只是強調沒有所謂要黃袍加身，或是要「因為我選，要讓這個誰來讓」。

媒體追問，是否擔心離開台北市，會讓市長蔣萬安傷心？李四川說不會，蔣市長各方面都比他強，他也樂見年輕人在台北努力做事。至於如參選是否辭去副市長，他表示，若投入選舉便不適合留在台北市府，「一切都依照規定辦理」。李四川也說，與輝達希望能在農曆過年前完成合約，執行長黃仁勳如果回來，大概在尾牙之前能去簽訂這合約。至於市政總質詢是否是「畢業考」，他強調沒所謂畢業考，而是三年來市政的檢討與改進，「如果說有缺點就改善，那如果本身做得好的，我們要做得更好」。

