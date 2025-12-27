願向習近平遞橄欖枝表善意？賴清德曝台灣貢獻：大陸應心存感激

兩岸局勢越發緊張，總統賴清德日前接受友台專訪時，被問到是否願意對中國大陸領導人習近平遞出橄欖枝表達善意，賴清德表示，台灣人民長期以來對中國大陸展現深厚善意，無論是天災時的慷慨解囊，或是其經濟崛起初期，台灣人都有實質貢獻，如果對岸了解這點，應要心存感激而非對台灣這種態度。

賴清德日前接受專訪。（圖取自賴清德臉書）

賴清德接受友台節目《話時代人物》專訪時，被問到是否願意對習近平遞出橄欖枝表達善意，賴清德強調，台灣人民對中國大陸是有善意的，中國大陸發生天災地變，哪次台灣人民沒有慷慨解囊。

圖為賴清德視察國軍。（圖取自賴清德臉書）

賴清德在專訪中指出，且中國大陸經濟崛起初期，台商在基礎建設、辦學及創造數百萬就業機會上的實質貢獻。他強調，中國大陸的經濟成就與台商的投入息息相關，若中國大陸理解這點，對台灣應該要心存感激，不應該對台灣這種態度。

同時，賴清德也在專訪中強調中國大陸對台的五大威脅，一是對國家主權的威脅。二是對台灣國家認同的威脅。三是中國大陸不斷對國軍進行滲透威脅。四是中國大陸藉由邀請台灣村里長、民代等進行滲透跟統戰威脅。最後是中國大陸設立融合區域，來吸引台商跟年輕人。

