願和習近平談兩岸和解 鄭麗文：最重要是營造兩岸誠意善意

國民黨主席當選人鄭麗文多次強調兩岸要堆疊善意。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨主席當選人鄭麗文明（11月1日）即將上任，但從參選到當選，鄭的兩岸論述一直備受爭議。鄭麗文日前接受《德國之聲》專訪期間，她更談到，她願意和中共總書記習近平談兩岸和解，跟習近平見面最重要的就是要營造兩岸的誠意跟善意，未來希望透過所有可能的方式，見所有可能的人，她希望兩岸都有共同的一種心願跟決心，就是相信兩岸的矛盾可以用和平來化解。

鄭麗文勝選後，曾接到來自習近平的賀電。鄭麗文昨再回應，現在大家都把台海當成全世界最兵凶戰危的區域，他們希望逐漸緩和台海局勢，也希望積極爭取開創和平氛圍，她也不斷勸告總統賴清德，一定要更謹慎處理兩岸關係。至於對岸對兩岸的「期待」，鄭麗文表示，不管兩岸如何發展，國民黨堅守的兩大底線，第一就是和平，第二是尊重台灣2300萬人的意願。

廣告 廣告

鄭麗文接受《德國之聲》專訪期間，再被問到，曾說願意和習近平會面，準備和對方談什麼？鄭麗文回應，還沒有開始規劃跟準備，但如果有機會見面，第一，必須要化解過去的歷史歧見跟矛盾；第二，當然就是要堆疊跟累積越來越多的善意，他們必須展現誠意與決心。

至於《德國之聲》追問，怎麼看兩岸統一的可能性？ 鄭麗文回應，現在以台灣的名義或全世界的關注，無非就是維持現狀。台灣的民意，不管是「統」或「獨」，長年以來比例都相當低，兩岸如果不能夠回歸一個正常化的關係，不能夠回歸一個和平穩定的關係，談其它都是侈談，沒有任何的基礎。

對於作為國民黨主席是否有信心說服習近平放棄武力犯台的選項？ 鄭麗文表示，這不是一個說服不說服的過程，她一再強調，台灣是一個民主的社會，所有人都可以說服習近平，也可以去說服美國總統川普，也可以去說服烏克蘭總統澤倫斯基，《德國之聲》也可以去說服川普，也可以說服很多人。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

部落青年力抗惡法 台派智庫協助刪除特定區條款

鄭麗文反對提高國防預算 國民黨：支持合理提升國防