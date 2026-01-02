即時中心／高睿鴻報導

隨著政經及軍事實力不斷強化，中國武力犯台的野心，似乎也跟著與日俱增；因此，台灣人是否有意保家衛國，也備受國際社會矚目。媒體《遠見雜誌》近日釋出「2026民心動向調查」，指出有50.3%民眾認為，未來5年台灣可能發生戰爭，高於40.7%認為不可能，顯示社會大眾已認知到兵凶戰危。但另一方面，目前僅25%民眾表態「願意讓自己或家人上戰場」，且泛藍、白營支持者，竟分別有高達86.9%及91%不願自己或家人上戰場。

廣告 廣告

該份民調顯示，63.9%民眾表態不願自己或家人上戰場，但對於此問題，明顯分成兩股政治勢力；泛綠支持者61.3%願意、32%不願意；泛藍支持者10.8%願意、86.9%不願意；民眾黨支持者更僅7.5%願意、91%不願意。數據指出，民進黨支持者似乎更願意讓自己或家人上戰場，以保衛面臨侵略的國家。

兩岸政策協會研究員吳瑟致向《遠見》表示，多數民眾認為，兩岸會於5年內會爆發戰爭，顯示台灣社會對於兩岸戰爭，其實已具備危機意識；但矛盾的是，卻有不少人不願讓自己或家人上戰場，可能是受制於對戰爭的恐懼、以及「疑美論」、「兩岸戰力差距」等輿論的影響。

《遠見雜誌》說明，此民調題為「2026民心動向調查」，一份為電話訪問版調查、另一份為網路版調查。網路版調查詢問民眾各界公眾人物中的學習典範，以及民眾對兩岸局勢的看法。調查期間為2025年12月8日至16日，此份調查採網路問卷自行填答方式進行，詢問全國22縣市20歲以上民眾，共完訪1069份樣本。

原文出處：快新聞／願意保家衛國嗎？民調：泛綠支持者多數願上戰場 藍白竟不到1成

更多民視新聞報導

陳水扁「新節目」播出時間曝！本人預告：史無前例

打詐新規挨轟擾民！傳遺失SIM卡「先報警才能換新」 NCC回應了

還會更冷！氣象署揭全台最低溫在「這2地」 明日恐怕只剩10度

