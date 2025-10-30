願意與習近平見面？黃國昌曝自己仍被列為「黑名單」：當然不排斥

民眾黨主席黃國昌今天（30日）上午接受專訪時被問到是否願意見習近平？他笑回自己目前仍被中國列在黑名單，但他也不排斥。（圖／董孟航攝）

美國總統川普今天（30日）在韓國與中國國家主席習近平會面，備受全球關注。民眾黨主席黃國昌今天上午接受專訪時被問到是否願意見習近平？黃國昌笑回，從民眾黨的角度來說，只要有善意溝通、對話的機會，他們從來不排斥。不過，他提到自己比較尷尬，因為他目前仍被中國列在黑名單上。至於若中國釋放善意把黑名單取消，黃國昌說自己當然就不排斥，「賴清德都可以想邀習近平喝珍奶了，為什麼我不能邀請習近平吃雞排？」

黃國昌今天上午接受專訪，被問到是否願意跟習近平見面？黃國昌回應，兩岸不管是政治制度或政治上的生活方式都不同，因此彼此間需要善意溝通和對話，並清楚彼此之間有歧異。

廣告 廣告

黃國昌認為，中國還是有很多台商，經貿交易非常緊密，怎麼可能不對談溝通，他直言，「民進黨不溝通的話，就廢了陸委會，陸委會存在的目的不該只是讓發言人梁文傑出來講幹話」。

黃國昌接著說，從民眾黨的角度來說，只要有善意溝通、對話的機會，他們從來不排斥，雖然有些重要前提，包括保護對等尊嚴，但民眾黨基本態度就是開大門、走大路，不會自己把門關起來。

不過，黃國昌也提到，以他個人來講的話比較尷尬，因為他目前還是被中國列在黑名單上。至於若中國釋放善意把黑名單取消，黃國昌說自己當然就不排斥，因為不要故步自封、自我設限，「賴清德都可以想邀習近平喝珍奶了，為什麼我不能邀請習近平吃雞排？」



回到原文

更多鏡報報導

最新／川習會今早10時登場！習近平面無表情寒暄 川普虧：他很硬啊

川習會今登場！川普強調「台灣就是台灣」 林佳龍：對台美關係有信心

被中國網友形塑為「統一女神」 鄭麗文：無傷大雅、笑笑就好