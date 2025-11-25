願意讓ChatGPT為你心理治療嗎？OpenAI挨告掀安全疑雲

OpenAI近期遭多起訴訟，指控ChatGPT在敏感對話中誤導用戶，甚至與自殺事件相關，再度引發AI介入精神健康的安全疑慮。然而，在全球心理治療資源短缺下，醫界指出，AI若能確保安全，仍可能成為低成本、可大規模部署的輔助工具。相關研究已證實，部分AI聊天機器人能有效減輕憂鬱與焦慮，但如何兼顧自然對話與安全性，正成為下一階段的核心挑戰。

美國人工智慧實驗室OpenAI近日面臨多起訴訟，再度引發外界對人工智慧（AI）介入精神健康的安全疑慮。美國23歲青年尚布林（Zane Shamblin），自殺前，曾收到ChatGPT回覆「那不是恐懼，而是清醒」，原告指控ChatGPT讓使用者陷入妄想。這些案例凸顯AI介入精神健康照護的高風險，但醫界也指出，全球心理治療資源嚴重不足之際，若能確保安全，AI可能成為價格更可負擔、可大規模部署的輔助工具，為精神健康帶來新契機。

11月6日，美國與加拿大的七個家庭提告OpenAI，指控ChatGPT讓使用者陷入妄想狀態，甚至導致用戶自殺。OpenAI表示：「這是讓人極為心碎的情況，」並強調正努力「強化ChatGPT在敏感時刻的回應」。根據官方部落格，OpenAI估計，每週約0.15%使用者進行的對話，流露自殺意圖的暗示。

美國與加拿大的七個家庭提告OpenAI，指控ChatGPT讓使用者陷入妄想狀態。

AI心理照護：高風險與高潛力並存

這些情況，清楚揭示精神健康照護革命涉及的重大風險。儘管這些訴訟描述的悲劇讓人震驚，但英國重量級期刊《經濟學人》（The Economist）指出，一些醫生與研究者仍然認為，如果能確保安全，AI聊天機器人的成熟度，已足以讓它們成為廉價、可擴展、永不疲倦的心理「治療師」，可能帶來巨大助益。

畢竟，人類心理治療師供不應求。世界衛生組織（WHO）指出，貧窮國家大多數的病患得不到任何治療；即使是富裕國家的病患，仍有三分之一到二分之一無法獲得治療。

此外，比起對著真人心理治療師傾訴，至少一些人似乎更願意對聊天機器人敞開心扉，可能是因為可在家中進行，價格更便宜，而且比較不尷尬。《經濟學人》委託英國民調公司輿觀（YouGov）10月進行的民調顯示，25%的受訪者已使用或至少願意考慮使用AI心理治療。

從Wysa到Youper：AI 心理治療並非空想

其實，這不是全新的概念。過去幾年，英國國民保健署（NHS）與新加坡衛生部一直使用印度公司Touchkin eServices開發的聊天機器人Wysa，在人類專業人員監督下，評估患者並提供基於認知行為治療的練習。2022年，該公司與印度國家精神健康與神經科學研究所（National Institute of Mental Health and Neurosciences）合作的研究發現，Wysa減輕慢性疼痛患者的憂鬱及焦慮的效果，與真人諮商的效果相當。

Touchkin eServices開發的聊天機器人Wysa。

2021年，美國史丹佛大學（Stanford University）研究人員的另一項研究，分析美國新創公司「Youper」開發的治療型聊天機器人，研究顯示，短短兩星期內，使用者的標準化憂鬱症量表分數下降19%，焦慮分數下降25%，效果相當於與真人治療師進行五次諮商。

規則式 vs. LLM：安全與對話感的兩難

Wysa及Youper主要是規則式聊天機器人，底層技術早於這波AI熱潮；與基於大型語言模型（LLM）的聊天機器人不同，它們依靠相對僵化的硬式編碼規則，從預先設定的回覆資料庫選擇回應的內容，比LLM聊天機器人來得容易預測，不會脫軌、也不會誤導患者。

然而，缺點是規則式聊天機器人，通常不太能吸引用戶進行對話，而如果「對話」本身就是治療手段，這點至關重要。2023年，《npj數位醫學》（npj Digital Medicine）刊登的統合分析指出，基於LLM的聊天機器人減輕憂鬱與痛苦的效果優於規則式聊天機器人。

使用者似乎也有同樣感受。《經濟學人》委託輿觀分別於8月及10月進行的民調顯示，使用AI心理治療的受訪者中，74%曾使用ChatGPT，21%使用 Google的Gemini，30%表示曾使用Meta AI、Grok、character.ai或其他一般用途的聊天機器人，僅12%使用專為精神健康設計的AI。

這讓研究人員感到不安，史丹佛大學電腦科學家摩爾（Jared Moore）指出，另一個問題是LLM聊天機器人的「逢迎傾向」，可能遷就患有飲食障礙或恐懼症的患者，而不是質疑他們。

OpenAI表示，其最新的大型語言模型GPT-5經過調整，減少逢迎傾向，並在長時間對話後鼓勵使用者離線。該模型也被訓練為協助使用者探索個人決策的利弊，而非直接提供建議。此外，如果該模型偵測到有人正處於危機，它必須敦促對方與真人對話，但它不會在用戶出現立即自我傷害的威脅時通報急救，而這在許多國家是心理治療師可依法採取的行動。

OpenAI表示，其最新的大型語言模型GPT-5經過調整，減少逢迎傾向。

下一步：AI心理治療何去何從？

一些研究者選擇打造專用版本，希望保留LLM具備的自然對話能力之外，提升其使用安全性。2019年，美國達特茅斯學院（Dartmouth College）的團隊開始研發AI聊天機器人「Therabot」，它以大型語言模型為基礎，以一系列虛構的治療對話進行微調，研究團隊希望這種訓練，能降低機器人犯下通用型軟體常見錯誤的可能性。

根據今年3月公布的試驗結果，比起未接受任何治療的人，Therabot讓使用者的憂鬱症狀平均降低51%，廣泛焦慮症狀降低31%。研究團隊下一步計畫，直接比較Therabot與傳統心理治療，Therabot仍在測試階段，尚未廣泛普及；如果試驗結果良好，他們希望能獲得監管機構的批准。

企業不僅需要說服使用者，也必須面對國會議員的審視。許多美國國會議員強烈主張限制電腦化心理治療，目前已有緬因州（Maine）與紐約州（New York）在內的11個州通過相關法律，規範AI在精神健康領域的使用。伊利諾州（Illinois）8月甚至通過法律，全面禁止任何進行「治療型溝通」的AI工具。