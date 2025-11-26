願我們有多一點愛讀書的王爾德
2024年是英國作家王爾德誕生170周年紀念，2025年則是王爾德被關入雷汀監獄130周年紀念，也是他在獄中寫出的名著《獄中記》出版120周年紀念。我們在此時懷想他，不談他一生寫出了什麼作品，這方面文學史、批評家已寫爛了。我們只談他愛書、愛讀書的種種。
王爾德無疑是天才型作家，他似乎也承認自己是天才。當年他第一次去美國演講，紐約海關問他有什麼東西要申報，他說，沒有，除了他的天才。天才難免會自負。曾有人要他列出一百本最好的書，他說他做不到，因為他才寫了五本。
這樣的天才照樣勤讀書。或許我們可以說，他天生才氣橫溢，但讀書讓他的寫作如虎添翼。
嚴格說，閱讀是他的寫作靈感。他不是一個專注於獨創性和自我表達的浪漫主義作家，我們看到他的作品充滿典故，取材自廣博和多樣的閱讀，所以他的作品像一座小型書庫，迴響著各種精美的樂音。
書籍也在王爾德公眾角色的扮演中占有關鍵性地位，例如，我們發現，當他接受訪問時，四周會有成卷的書圍繞著他。我們也在照片中看到他手中拿著書。王爾德強烈地意識到外表的力量。書在西方圖像學中是作者身分和學問的傳統象徵，而王爾德則知道如何用書來傳達他的文化和文學的成就。
可以說，王爾德啃書，享受書。生病時，或者監獄的門在他身後關起來時，書是他所要求的第一件東西。晚年當他步向死亡時，他也轉向書尋求安慰，並以流利的言詞把書描述為「上帝賜給每個人的很多世界中最美妙的世界之一。」
王爾德談書，談起話來也像書，會談個不停。他所說的故事都是以書為基礎，也會說出無數有關書的軼事和笑話。他會把自己作品中的角色比喻成書，例如有一個角色「就像一本邪惡的法國小說的豪華版，特別要在英國市場中銷售」，又例如有一個角色很邋遢，「就像一本裝訂得很爛的聖詩集」。 如果書中角色變成書，則書也可以成為人，例如，王爾德的戲劇《莎樂美》一書，就像一個桀傲不馴的小小風騷女子，偶爾需要一本十八世紀作品的一種「嚴厲表情」，以免她在書架上跳舞。
王爾德自己也會迷失在書中。一個以他為原型的角色在騎馬的時候跌了一跤，因為他「想著自己一直在讀的東西，結果誤以為他的馬是書架。」
書出現在王爾德生命的每個階段中。童年時期，「他過分喜愛文學」，在一家便宜的旅館中臨死時，四周都是書。對王爾德而言，書是一部終生的羅曼史。
俗話說，三歲定終身。話說王爾德三歲時，和他的父母在家中吃飯，父親要王爾德到書室找一本書，王爾德從桌旁跳下來，直奔一樓找書。既然王爾德被賦與找書的任務，可見他對父親的藏書很熟。事實上，王爾德家學淵源，父母都有很多藏書。王爾德小時多病，母親會為躺在床上的小王爾德朗讀，內容大約是《小紅帽》或安徒生與格林童話一類的。據推測，王爾德在三、四歲時就能獨自閱讀史威夫特（《大小人國遊記》）和狄更斯的作品。無疑，父母准許他在床上看書，可能因此使他養成在床上看書的終生習慣。
王爾德通常在床上讀什麼書呢？有兩本書對他以後的寫作影響很大，一是哥德式歷史小說《女巫悉多妮亞》（Sidonia the Sorceress）。此書之中，性與暴力混合以大量喜劇。王爾德以後在寫唯一小說《格雷的畫像》以及其他戲劇時都採取「藉由引介喜劇來產生悲劇效果」的風格，他認為，笑聲「並不會毀了恐怖的氣氛，只會有紓解它以及促成它的作用。」另一本影響他的作品則是《流浪者梅爾莫斯》（Melmoth the Wanderer），在很多方面，《格雷的畫像》的情節與風格都透露出受此書影響的跡象。
王爾德精讀古典文學，包括聖經與荷馬的作品。他不僅精讀，還加以翻譯。有一次，他參加牛津大學「聖經文學與歷史」一科的口試，主考官要他把應考科目之一的新約聖經希臘文版中的一段譯成英文。王爾德譯得很輕鬆又準確，主考官很滿意，告訴他說「夠了」，但他不理會繼續譯下去，主考官又說「夠了」，王爾德才停下來。
又有一次，他想贏得牛津大學的一個古典文學獎學金而去參加考試，他多次要求監考官給他額外的紙作答。他的自傲（天才的表徵？）是有原因的，因為他得到了最高分。
此外，他喜歡荷馬作品中的英雄，如阿奇里斯與奧德賽。荷馬那長了翅膀似的文字有時會把他的思緒帶離現實。他的古典作品藏書和很多筆記本中都畫著龍、人和風箏的有趣素描，其中的風箏更是心靈輕盈和敏感的象徵。他的筆記中也有英國詩人華滋華斯、莎士比亞和安諾德的詩的希臘文翻譯。總之，他的古典文學和希臘文的造詣是很驚人的。
前面提到「可以說，王爾德啃書」，其實，王爾德是同時啃書與啃食物。有時他也一面看書一面喝酒，他的一本藏書就沾有紫色的酒痕。他在閱讀時，會不斷移動身體，把東西拿到嘴巴，包括食物、紙、筆、酒和菸。我們可以想像，他匆匆翻著前面的書頁，迅速在筆記本中寫下一行行的文字，在心情緊張和不安時，會從椅子站起來，在書庫四周走一走......
他在「啃書」時，也許是在模仿聖經〈啟示錄〉的聖約翰。聖約翰很有名的一件事是，他吃了天使給他的一卷書，俾能充分吸收上帝的聖言。這件事很吻合王爾德的想法：書必須成為讀者存在經驗的一個必不可少的部分。他也相信：就算閱讀不比吃飯更必要，卻跟吃飯一樣必要。他翻譯波德萊爾的格言說：「一個人可以三天不吃麵包，但沒有一個人可以一天沒有詩。」
今人亞歷克斯．約翰生在《書單之書》中提供了一分〈奧斯卡．王爾德的雷汀監獄書架〉，列舉了王爾德在監獄中的藏書，舉其犖犖大者有：阿諾德的《全集》、聖奧古斯汀的《懺悔錄》、波德萊爾的各種作品、但丁的《神曲》和《新生》（沒有但丁他無法活下去）、佛羅貝爾的全集、歌德的《浮士德》、濟慈的長詩、紐曼（John Henry Newman）的四部作品、巴斯卡的兩部作品、佩德的三部作品，包括《文藝復興》、顯克微支的《你往何處去》、史蒂文生的《金銀島》、史特林堡的《全集》，以及華滋華斯的《全集》，有幾本前面已提到。
根據規定，犯人前三個月只能讀一本祈禱書、一本聖歌以及聖經，後來經過特別的請求，才放寬規定，王爾德不僅可以在牢裡保有書籍，也可以亮燈讀書，想讀多晚就讀多晚。其實，還有另一分書單，是他在一家書店買的書的書目，包括《雷汀監獄書架》中所沒有的丁尼生（Alfred Tennyson）的四本詩集。又根據另一分記錄，王爾德在獄中要求朋友為他帶來的書遠比《雷汀監獄書架》多很多，包括羽斯曼（J-K Huysman）的《途中》。
他曾寫信給同性戀情人道格拉斯，表示他害怕「出獄時手中一本書也沒有。」所以他才不斷要朋友為他帶來書。總之，他的毅力不會輸給司馬遷；司馬遷在逆境中努力寫作，王爾德則在牢獄中苦讀群書。
有趣的是，在入獄前的大約十年，王爾德曾寫一封信給《帕摩爾報》，在信中說，告訴人們讀哪些書一般而言不是沒有用，就是有害，但告訴人們不要讀哪些書就不同了，他並大膽推薦「大學推廣教育計劃」接下這個「告訴人們不要讀哪些書」的任務。他甚至認為選出「一百本最壞的書」會對下一代有真實和長久的利益，但他筆鋒一轉又說，「請允許我在這兒享受一下前後不一致的快樂」，原來，他想要違反原先「告訴人們讀哪些書一般而言不是沒有用，就是有害」的說詞，而推薦《希臘選集》一書和愛倫坡的作品。
我不知道「不應該建議選出一百本最好的書」和本文一開頭的「曾有人要他列出一百本最好的書，他說他做不到，因為他才寫了五本，」兩者的時間序，但兩句話都充滿機智則殆無疑問。
1895年5月19日，王爾德終於出獄，跟朋友坐計程車到車站，一路都在談書，尤其是但丁的書。王爾德錯過前往位於法國北部海岸的迪耶普的渡輪，決定在倫敦最古老、也是他最喜歡的書店「哈恰茲」停留，他想在英國土地的最後一個地方快速購買一些書。他橫渡英倫海峽，在輪船上過夜。
當王爾德打開在迪耶普他自己的房間門時，不禁哭了出來，不是為了自己的不幸，而是他看到他的朋友們為他準備了花以及一堆很整齊的書。
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 17 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 17 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
36公分最萌身高差！鍾欣凌、信《藍調時光》嘉義甜約會
36公分最萌身高差！鍾欣凌、信《藍調時光》嘉義甜約會EBC東森娛樂 ・ 1 天前
30歲祈錦鈅突拋離婚震撼彈！掰了2年圈外尪 發聲：注定孤軍奮戰
30歲女星祈錦鈅被封為「國民女神」，起初以模特兒身分在網路打開知名度，後來才以歌手身分踏入演藝圈，而祈錦鈅在2023年跟圈外男友閃婚，不料在今年5月遭到爆料離婚，當時她才駁斥傳聞，沒想到今（25日）拋出震撼彈，證實已經簽字離婚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
平常超理性，一談戀愛就變工具人的星座TOP4：天秤愛到忘了自己，「這星座」全心付出到自己累壞
有些星座平常超理性、講道理一把罩，朋友有事他們分析得頭頭是道，但一談戀愛——理智全關、情緒全開，秒變「愛情工具人」。什麼都幫、什麼都做，還怕對方太累、太煩、太辛苦。今天就來看看，這四個「理智歸零、愛到不行」的星座 TOP4！bella儂儂 ・ 20 小時前
深夜愛放閃1／ØZI緊摟辣模女友！ 在柯震東家樓下「臉貼臉」濃情蜜意超甜膩
11月13日晚間10點多，ØZI與Jane以及一名女性友人共乘一車前往柯震東家的酒吧聚會，3人一待就是近5個小時。隔日凌晨3點左右，眾人陸續步出酒吧，Jane立刻抓住ØZI的手臂，整個人緊貼他身側，十足小鳥依人。ØZI隨後也順勢摟住Jane的小蠻腰，兩人緊貼彼此，就這樣一路走到路口等...CTWANT ・ 23 小時前
男星愛上女學生！「認識3個月就閃婚」 火速升格當爸
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導有「杏壇歌手」美譽的台語歌手陳昶均，睽違3年在今年3月推出第二張台語專輯《一夜情愁》。而他的喜訊不止於此，24日清晨她...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
深夜愛放閃2／艾薇、吳霏「520」又摟又勾愛滿滿 林逸欣與另一半「亞洲蹲」搞笑曬愛
不只他們愛深夜放閃，「G奶子瑜」祈錦鈅與曾被爆婚變的老公 A 先生，9月才被本刊拍到感情依舊火熱。兩人深夜走出夜店後一路牽手依偎，A 先生更貼心幫老婆提包包。走著走著，他竟在大街上直接吻起祈錦鈅的頭髮，完全不管旁人眼光，身旁友人則像對兩人不顧旁人放閃早已習以為常...CTWANT ・ 23 小時前
SJ神童「40歲還叫神童」？阿妹、蔡依林也中招！2天3百萬人圍觀爆笑妙答
SJ神童「40歲為何還叫神童」？阿妹、蔡依林也中招，2天3百萬人圍觀爆笑妙答！造咖 ・ 1 天前
范冰冰逃稅仍奪影后！周玉蔻痛批「創道德無恥記錄」：金馬獎廢了算了
中國女星范冰冰2018年捲入逃稅風波遭中國封殺，日前以電影《地母》風光奪下金馬影后，一句「我想重新來過」感動不少觀眾。不過資深媒體人周玉蔻對此相當不滿，質疑此舉是否等於台灣政府鼓勵逃漏稅，激動直言：「世界知名逃稅醜聞女主角，居然成為台灣的今年金馬奬影后，金馬奬評審瞎了眼了嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
陶晶瑩現身TWICE宵夜局！和子瑜相識始末曝光 揭多年交情：竟靠她牽線
韓女團 TWICE 上週末在高雄世運主場館連唱兩天，台灣成員周子瑜出道 10 年首度帶著團員返鄉開唱，吸引大批粉絲朝聖。第二天演出結束後，子瑜與成員 Momo、Sana 到「溫肚火鍋」吃宵夜，更傳出現場也出現資深主持人陶晶瑩，讓粉絲一度以為兩人生活圈毫無交集，紛紛好奇「陶子姐怎麼會跟子瑜一起吃飯？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
韓劇熟面孔殞落！南韓「國民爺爺」李順載過世 享耆壽91歲
南韓「國民爺爺」李順載（이순재）是電視劇中的熟面孔，不過近年因健康狀況不佳鮮少公開露面，今（25）日傳出他於凌晨逝世，享耆壽91歲，家屬也證實這項消息。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
2026新劇《Climax》河智苑睽違4年回歸...搭檔朱智勛演「政壇夫妻檔」輔佐老公選總統！Nana、吳正世、車珠英集結展開權力鬥爭！
《Climax》（韓語：클라이맥스）為韓國Genie TV原創電視劇作品並由ENA電視台預定於2026上半年播出的月火連續劇，在近日正式官宣出演卡司，確定由朱智勛、河智苑、Nana、吳正世、車珠英主演！並由曾以電影《救贖》拿下第55屆百想藝術大賞新人導演獎的李智原擔任編劇與導演。本劇以韓國龐大的財閥界與娛樂圈為背景，講述一對懷抱無限野心的夫妻，為了登上各自人生的巔峰而不惜互相踐踏的激烈生存記。《Climax》預計在2026上半年首播！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
女星採訪到一半出事了！無預警失血「馬志翔出手救援」 記者會突中斷
開播廣受好評的大愛劇《我們六個》改編自駭人聽聞的「李月桂案」，近日將在華視播出，演員馬志翔和黃薇婷今（25）日出席餐敘，馬志翔劇中演出大渣男，與小三搞婚外情最後又被小三用電鍋砸死，可恨之人必有可恨之處，他表示這陣子播岀之後壓力很大，因為害怕觀眾太入戲不敢出門，飾演大姐的黃薇婷坦言到現在還是不敢把劇看完，情緒激動到在記者會上突然流鼻血。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃沐妍挺4個月孕肚首露面！談「趕辦婚禮原因」突淚崩：要為了外婆圓夢
35歲的黃沐妍（小豬）本月初宣布結婚、懷孕雙喜臨門，26日出席公益活動時首度談到當時心情。她透露，其實9月中拍微電影時就已懷孕，但自己一開始還「忘記」這件事，讓家中長輩全嚇壞，直呼進度太快；連合作短片的影后陳淑芳，都是今天在記者會現場才知道消息。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
91歲《花漾爺爺》李順載辭世！ 生前最後亮相「需靠人攙扶」
韓國影視界元老級人物，被譽為「國民爺爺」的李順載（이순재），曾演出《順風婦產科》、《花漾爺爺》等知名作品，演技深入人心，他10天前才歡慶91歲大壽，沒想到今天(25日)凌晨驚傳逝世，享耆壽91歲，家屬稍早證實死訊，噩耗傳出後，讓大批粉絲感到不捨。中時新聞網 ・ 1 天前