「願接受凶手孝順嗎」炎上！割頸案審判法官名單曝 網轟：比殺人犯還狠

新北市2023年國中生割頸案23日二審判決出爐，涉案少年、少女被加重刑期為12年和11年。被害人家屬發聲明痛批，法官一心只想讓加害人有改過自新機會，之前還有一位法官竟說「讓凶手來孝順我們」。而二審的審判由合議庭由審判長謝靜慧、受命法官鄧鈞豪、陪席法官沈君玲組成，審判一出，引爆網友怒火痛批「法官比殺人犯還狠」、「法官瘋了」。

楊姓被害少年的父母當庭崩潰痛哭，怒斥司法不公。（圖/資料照）

新北市國中校園割頸命案震驚社會，高等法院23日二審宣判，行兇的郭姓「乾哥」遭判刑12年、林姓「乾妹」判刑11年。然而，判決結果並未平息家屬傷痛，楊姓被害少年的父母當庭崩潰痛哭，怒斥司法不公，更質疑《少年事件處理法》過度保護加害者，反讓被害家庭活在恐懼中，「這算什麼法律？是在保護誰」。被害者父母更發出聲明指出，法官一心只想讓兇手有改過自新的機會，甚至之前還有一位法官竟然問他們：「能否有機會讓他們來孝順你們？」這根本是睜眼說瞎話！「我只想說，他們出獄後不要來報復我們，就已經是萬幸了」！

而此案的二審的審判由合議庭由審判長謝靜慧、受命法官鄧鈞豪、陪席法官沈君玲組成。其中謝靜慧是推動《少年事件處理法》的重要人物，據《菱傳媒》2024年5月報導，謝靜慧是司法官班30期結業，中正大學法律博士學位，在司法界以對少年及家事案件的使命感著稱。擔任少家廳長期間，修正《少年事件處理法》等多部法案，並將被社會汙名化的「少年虞犯」改為「曝險少年」，建構更完善的少年司法體系。

審判長謝靜慧。（圖取自司法院官網）

對此，大批網友在《中天新聞網》報導相關新聞臉書粉專下方留言怒轟「白癡有病的恐龍法官、如果他是受害者家屬能接受」、「我想問法官大人願意認養這些可教化的殺人犯嗎」、「一個法官怎可如此沒有同理心去問被害者的這種言論，台灣的司法真讓人無言」、「受害家屬是要擔心什麼時候會被殺吧！嚇都嚇死了，還孝順咧！腦袋有問題」。

網友留言。（圖取自中天新聞網臉書粉專）

還有網友怒批「二度傷害受害者家屬」、「法官的問話對受害者是何等的殘忍！你難道真的認為他們有教化的可能嗎？難道你沒有受害者？家屬的同理心嗎」、「法官想的永遠是要幫犯人解套，判比較輕的罪，說的都是幹話，司法早就崩解，司法官各個都是精英，但還是講幹話沒同理心」。

有脆網友痛批「看完土城割頸案受害者爸爸的聲明，我真的很想問：現在是殺人犯有人權，被害者家屬只能等死嗎？一個剛失去兒子的父親，竟然恐懼到要公開發不自殺聲明。為什麼會怕成這樣？因為開庭的時候，兇手的資料被保護得好好的，但受害者全家的個資、地址，兇手全部都知道。法院甚至讓家屬跟兇手當場對質。這不是在審判，這是叫被害者去送死。判決結果出來了：男的判12年，女的判11年。在台灣這代表什麼？代表他們過幾年就能假釋。出來還是一尾活龍，前科可能還會被塗銷」。

圖取自脆。

​該脆網友更直言「楊爸爸在聲明裡提到最荒謬的一點：家屬想帶信任的朋友進法庭旁聽，尋求一點心理支持。法官竟然駁回。理由是：這樣有礙加害少年健全成長。哈囉？殺了人還談什麼健全成長？為了兇手的成長，就要犧牲受害者家屬的尊嚴？再來看看賠償，法院判賠938萬。結果兇手家長雙手一攤，說沒錢。家屬拿到的是一張 債權憑證。這就是一張廢紙。沒有錢，沒有道歉，連一句對不起都沒有」。

脆網友怒轟 這叫可教化，法官你看看，這種判決你不知羞恥嗎。（圖取自脆）

另有脆友更開轟「這叫可教化，法官你看看，這種判決你不知羞恥嗎？ 教你的教授老師是這樣判斷可教化」。

