願當媒婆再推朝野大和解咖啡 趙少康：賴清德握行政資源應讓步

中廣前董事長趙少康今發表「七十少年」新書時公開表示，若有機會，願促成3黨再喝大和解咖啡。趙受訪時補充，政治是尋求最大可能的藝術，大家要互退一步，若朝野都願意，願扮媒婆將不同黨派的人約在一起。

趙少康表示，自己現在沒實際從事政治，媒體人立場比較超然，只是現在大家都很堅持。趙籲，總統賴清德握有那麼大的行政資源應讓步，大家互讓一步，朝野就能和諧，很多法案與政策就能推動，僵在這地方也非國家之福。

趙少康說，政治是一時的，朋友是永久的，自己與民進黨前主席謝長廷、前總統陳水扁都有交情，不會因政治就搞得像敵人，今天也想說要請賴清德，但來安檢陣仗大很麻煩，不願意勞師動眾，民進黨團柯建銘就代表民進黨。

