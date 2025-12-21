願罹難者在光影靜止時刻安息 北車耶誕樹熄燈3天哀悼

台北車站捷運站M8出口及誠品百貨南西商圈，通緝犯張文19日丟擲煙霧彈及持刀隨機傷人，造成4死11傷慘劇，台鐵公司表示沉痛哀悼，宣布台北車站耶誕樹從20日起熄燈3天，寄託不捨與思念。

台鐵表示，為表達對北捷台北車站及中山站周邊事件罹難者的追思與悼念，台北車站大廳耶誕樹自20日起熄燈3天，以暫歇的燈光為逝去的生命默哀，願罹難者在光影靜止的時刻得以安息，也盼留下來的人能被溫柔地撫慰。

台鐵表示，對19日事件深感震驚與悲痛，並向罹難者及其家屬致上最深切的哀悼與不捨，並強調將持續配合相關單位強化公共安全，守護每一位旅客平安出行。

