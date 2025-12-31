願與柯文哲討論代理孕母入法 王世堅：黃國昌任期結束就是柯回歸黨主席

王世堅願意與柯文哲見面討論代理孕母入法。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 民眾黨立委陳昭姿推動代理孕母入法卡關，民眾黨前主席柯文哲明年1月2日將陪同陳拜會朝野立委，包括民進黨團總召柯建銘。對此，民進黨立委王世堅今（31）日表示，他要跟柯見面沒有問題，他自己也認為這個法案很好，若柯願意碰面商討，「我沒有拒絕的道理」。他並說，民眾黨主席黃國昌任期結束後，應該就是柯回歸黨主席，這是大家可以預料到的。

陳昭姿接受《Newtalk新頭殼》電訪表示，柯文哲清楚了解哪些委員、黨團的意見為何，且柯也是醫師出身，非常能理解，只是比較不熟悉立法過程。她並說，當初柯邀請她加入不分區，就是希望能完成這個法案。

民進黨今下午召開中執會，被問及2日是否會與柯文哲見面時，王世堅於會前受訪表示，會，要跟柯碰面絕對沒問題啊，所有一切過去他對柯的監督、質詢、評論，都是過去的事，他一點都不在意。

王世堅指出，問題是在柯文哲，看柯自己覺得需不需要。他說，這個法案確實很好、很正確，也符合現在國家的需求、未來世界的潮流。他認為，這是早就應該要推動的法案，如果柯願意來碰面商討，「我沒有拒絕的道理」，只要是為國家好，他隨時隨地在任何地點都可以碰面。

至於有沒有話想跟柯文哲說？王世堅表示，應該沒有吧，到現在都還沒聯絡，表示應該沒有排進這個行程。

媒體追問，柯文哲才幫黃國昌在新北造勢，現在又要到立法院拜會，會不會覺得有復出的意味？王世堅回應，這是一定的，因為這個黨是柯創立的，大家稱呼民眾黨就是「柯黨」，所以想要為自己的黨奔波，去幫自己黨的人選參選、造勢，這都是一定會的。

王世堅指出，他相信應該在黃國昌主席任期到了以後，應該就是回歸柯文哲擔任主席，或者是柯的夫人、妹妹，這大概都是大家可以預料到的事情。他說，柯身為民眾黨的創黨主席，想要把這個黨帶到哪個方向，當然都是由柯主導，但帶得好、帶得壞，那又是另外一回事。

