「願讓自己或家人上戰場？」民調震撼 呂秀蓮爆兩岸避戰關鍵

根據《遠見》最新民調，針對「如果兩岸發生戰爭，請問你願不願意讓你或你的家人上戰場參戰？」進行調查，63.9%的民眾表示不願意，只有25％民眾表示願意。前副總統呂秀蓮表示，如果不願意參戰，那就要問你如何貢獻和平，我們如果大家都先走和平的路，那就要勸所有政治人物、有權力的人，不要一天到晚讓社會這樣混亂，社會要和諧，兩岸才可能和平。

針對最新民調，有63.9%民眾不願意讓自己或家人上戰場，呂秀蓮今(1日)在中天《新聞千里馬》節目中接受專訪時表示，這民調應該是在軍演之前做的，如果經過那兩天軍演再做，可能會凸顯得更多。本來人性都是自私的，戰爭不要參加，可是如果你不願意參戰，那就要問你如何貢獻和平，我們如果大家都先走和平的路，包括要勸所有政治人物、有權力的人，不要一天到晚讓社會這樣混亂，社會要和諧，兩岸才可能和平。如果大家都盡一點心力，包括媒體朋友不要見縫插針，老是要挑動藍綠之間的對立，我們開始在想，正面能量比較重要。

呂秀蓮接著表示，台灣人的民族性，我們有好多次的經驗，921、花蓮地震，我們看到那種美麗的愛心，所以她基本上有信心，哪裡有災難，集體的愛心，讓人真的很感動，這就是台灣的精神。

呂秀蓮指出，可能很多人還沒感受到戰爭已經在門口了，這次軍演，她相信會進一步。政府在這方面跟民眾的宣導還不夠，出了小橘書，大家對內容好像很失望，應該要普遍去講解國家意識、國防意識；尤其是我們女性最遺憾的是沒有機會去接受這個軍事訓練，她當副總統以來，就請國防部長想辦法鼓勵更多人，後來才會累積那麼多。

