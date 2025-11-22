願賭服輸！預言颱風假失準 兌現百隻烤雞台東「放生」

趙姓民眾今早7點30分出門，未料自己會拔得頭籌。(蔡旻妤攝)

台灣1家烤雞業者日前放話「颱風沒放假就送烤雞」，今（22）日履行承諾，在台東市區免費送100隻烤雞。活動原訂上午8點開放排隊，現場一早就湧入人潮，名額在11點前即全數發完，場面熱鬧。業者更自掏腰包請排隊鄉親喝飲料，讓民眾直呼「有夠貼心」。

拔得頭籌的趙姓男子說，他從網路得知消息後，早上7點30分便到場卡位，沒想到成為第一名。他長期在台東工作，笑稱領到烤雞後，打算「自己獨享，或跟宿舍室友分著吃」。

烤雞業者預測颱風假失準，兌現承諾免費發100隻烤雞，引發民眾排隊。（蔡旻妤攝）

烤雞業者吳佳賢表示，因長期在戶外工作習慣觀察氣象，這次對颱風假判斷失準，只能「願賭服輸」，既然答應了就要做到，「把雞準備好就對了」。

