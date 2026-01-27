願赴立法院國情報告！賴清德喊話在野黨：審預算是責任非籌碼

記者盧素梅／台北報導

賴政府提出1.25兆元軍軍購特別條例，藍白要求賴清德總統赴立法院「國情報告」，對此，賴清德今（27）日表示，他可以徵詢立法院同意，到立法院向國人做國情報告，立法院也可以邀請他，並不是特別針對某個預算或某件事，因為總統沒有這個義務。他強調，國會的責任就是監督、審預算，不是可以拿來當作籌碼，要求行政院或總統府必須配合。

賴清德接受民視新聞《台灣最前線》專訪今晚播出，主持人問到，如果藍白還繼續擋，他是否願意在形式不是藍白所要求的一對一質詢之下，到國會進行說明？賴清德表示，根據憲法，他本人可以徵詢立法院同意，到立法院向國人做國情報告；立法院也可以邀請他，本來就可以邀請，並不是特別針對某一個預算，或是某一件事情，因為總統沒有這個義務，但是立法院是可以邀請他做國情報告的。

賴清德強調，最近憲法法庭有裁判，要符合憲政程序，只要不違憲，他本來就很樂意過去，但不是限定在哪一個議題上面，再講一遍，「並不是說你國防特別預算，要我過去才可以」，並針對單一項目。



賴清德表示，他也是可以徵詢立法院同意，主動去做報告，一定要符合憲政程序，只要不違憲他本來就很樂意過去，但不是限定在哪一個議題上面。



賴清德說，他希望在野黨能夠了解，國會的責任就是監督，就是審預算，審預算就是責任，並不是可以拿來當作籌碼，要求行政院或是總統府必須要配合什麼，這個必須要講清楚。



賴清德重申，希望在野黨「不看僧面看佛面」，民主政治就是政黨政治，政黨競爭難免，但大家都是同一個國家，都有共同的責任向人民負責，讓國防特別預算付委，如果不滿意可以刪，也可以提修正動議，對於中央政府總預算也可以這樣，哪一個預算沒有道理，要刪就刪，要提附帶決議，就可以提附帶決議，但不能夠說統統都不審查，預算會期不審查預算，這個是我國有史以來第一次，「我想這個事人民應該不會覺得這樣做是對的」。

主持人追問，現在看起來，藍白似乎鐵了心就是要擋下去，這個僵局到底誰有辦法去解？責任是不是在賴清德身上？賴清德表示，他身為總統，當然有責任；但也希望在野黨了解，他們對國家、人民、社會也有責任，大家在責任之下，共同來面對這個問題。

