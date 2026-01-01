願赴立院國情報告！賴清德批藍白法案：感謝憲法法庭做出合憲決定

賴清德元旦談話，盼促成民主團結的台灣。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 總統賴清德今（1）日批評，過去一年，許多違憲法案被強行通過，但感謝憲法法庭秉持專業與道德勇氣，做出符合憲法和人民期待的決定，讓憲法法庭恢復運作。他也說，期待2025的僵局，不會延續到2026；並願意在合憲方式下，赴立法院進行國情報告。

賴清德今上午在總統府以「韌性之島，希望之光」為題發表2026新年談話，並說，新的一年，要繼續大步向前走，達成四個總目標，包括「打造更安全、堅韌的台灣」、「邁向智慧繁榮的台灣」、「建構更均衡發展的台灣」，以及「促成民主團結的台灣」。

針對「要促成民主團結的台灣」，賴清德表示，過去一年，許多福國利民的法案，因為政治杯葛，被嚴重延宕；更有許多有違憲之虞的法案，被強行通過。

賴清德指出，民主的真諦，在於即便有不同的意見，大家都願意遵守憲法，以憲政秩序為最大公約數。他說，憲法著重權力分立、相互制衡，憲法也是人民權利的保障書，倘若憲政體制不被遵守，單一權力無限擴張，受苦的都是人民，被毀棄的則是國家。

賴清德感謝憲法法庭秉持專業與道德勇氣，做出符合憲法和人民期待的決定，讓憲法法庭恢復運作，保障人民權益。

賴清德說，今天天亮的時候，他相信很多人心情都一樣，期待在這個嶄新的開始，2025的僵局，不會延續到2026，攸關國家的生存發展的建設不會再因杯葛而停滯。

賴清德表示，他身為總統會積極行動，促成朝野合作。他也要重申，只要有助於化解對立、凝聚共識，他願意在《憲法增修條文》第4條第3項、以及憲法法庭113年憲判字第9號，所揭示的合憲方式下，赴立法院進行國情報告。他由衷期盼，新的一年，朝野能夠共同努力，讓國家團結一致，一起面對內外部挑戰，開創新局。

