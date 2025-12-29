願赴立院進行國政報告 賴清德要求合乎憲政體制：無法接受一問一答

即時中心／綜合報導

藍白陣營日前聯手在立院程序委員會第4度封殺新台幣1.25兆元國防特別條例，並要求總統赴立院報告並接受備詢。對此，總統賴清德在昨（28）日晚間播出的專訪中表示，如有必要，他願意根據憲法還有大法官解釋的憲政程序，前往立院做國政報告；但無法接受一問一答，因為這已違反大法官的釋憲見解。若創下先例，未來的總統恐被迫比照辦理，一旦憲政體制混亂，不是國家之福。

近期賴清德特別選在國防部軍備局生產製造中心第209廠，接受電視台節目專訪，相關內容於昨日晚間8時播出。

對於藍白第4度封殺新台幣1.25兆元國防特別條例，賴清德認為「解鈴還須繫鈴人」，既然在野黨跟台灣、還有國際社會表達贊成國防預算，那就應該在立院進行審查。他強調，台灣社會容許立院朝野黨團進行充分討論，台灣社會也具備足夠專業知識，可了解反對的項目到底是否合理，而非直接封殺。

賴清德提到，近1、2年立院出現許多爭議性法案，國民黨多次在未經委員會審查下，就強行逕付二讀，已明顯違反民主程序。現在不僅軍購案，就連中央政府總預算案也不願意審查，這作法不符合民主精神。

至於藍白要求總統赴立院報告並接受備詢，賴清德表示，過去我國憲政慣例，對於國防年度預算就是國防部長去報告，特別預算則是行政院長報告；但如果有必要，他願意根據憲法規定還有大法官的釋憲見解，到立院進行國政報告。

賴清德強調，根據憲政的程序，國政報告是沒辦法一問一答，這違反了大法官憲法法庭的裁判。他指出，去年在野黨花費了非常多的心力，通過了《立法委員職權行使法》的修法，要求總統到立院一對一備詢，侵犯了總統的職權，憲法法庭已裁判違憲。「這個修法也侵犯了行政院、監察院、司法院的權力，既然憲法明文規定、憲法法庭又裁判在後，我當然一定要尊重憲法跟憲法法庭的裁判。但我還是很樂意去做國政方針的報告。」

對於藍白揚言提出彈劾，賴清德質疑，他們一方面公開讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者，擁抱中國國家主席習近平，甚至參拜共諜吳石；卻要彈劾台灣民選的總統，他對這樣在野陣營的政治操作令人費解，「我覺得這個社會自有公道」。

