顛覆你對茶的想像！寶元紀「萬茶盛典」1/10登場，一次解鎖無光茶宴、百萬普洱、茶酒與甜點跨界體驗的新世代感官美學

「寶元紀之丘」（POUYUENJI HILLS）將於2026年1月10日（六）至1月11日（日）舉辦首屆「萬茶盛典」茶文化嘉年華。活動由財團法人金達摩文化藝術基金會與 POUYUENJI 共同打造，旨在將耗時四年籌備的苗栗山丘秘境化為一座沉浸式的茶文化樂園，活動期間，將有210場茶席輪番展演，從入口楓香大道的「烏龍茶三味」茶席，到湖畔涼亭的「紅烏龍三境」茶席，讓來賓走一趟濃縮台灣茶歷史與未來的感官小旅行。並以 「新茶世代 Next-Gen」 為核心視角，體現茶生活美學的萬千可能。

「萬茶盛典」亮點1｜東京極致茶道對話

「萬茶盛典」最引人注目的是，重磅邀請被 CNN 譽為「東京最值得造訪茶館」的「櫻井焙茶研究所」創辦人櫻井真也，他將首度在台舉辦沙龍與茶席。櫻井先生以吧台式品茗、佐茶套餐和創新的茶調酒聞名，其位於東京的茶館僅有八個座位，被國際譽為「最極致的飲茶體驗」。他將在活動中解析如何融合傳統與現代，向世界推廣深受年輕族群喜愛的日本茶文化，並親自司茶，搭配招牌羊羹，提供三場頂級茶席，限量僅24席，席次稀有難得。（每場1.5小時，售價NT2,200）





「萬茶盛典」亮點2｜東方風味的跨界

此外，日本知名藝廊與生活風格店鋪「而今禾」（Jikonka）的經營者米田恭子也將連袂來台，分享他如何致力復育擁有 50% 台灣原生山茶血統的「F4」夢幻茶樹品種，並以其製作的白茶與紅茶，重現百年風土記憶，提供限量三場的品鑑機會。（每場1小時，售價NT1,500）

在大師講堂中，他以「美的深度鑑賞力：從台灣日月潭到日本三重縣的百年茶緣」為題，分享「在地 × 植物」（Local x Botanical）的理念，為地方創生與下一代描繪出充滿希望的永續未來。（講座+茶席售價：NT3,300）





「萬茶盛典」亮點3｜百萬普洱亮相

在珍稀藏品方面，「POUYUENJI」董事長蔡其建也將公開分享其傳奇普洱收藏。他特別釋出一餅價值上百萬的 「1950年代古董紅印圓茶」。針對普洱鑑藏家，活動規劃了三場 「董事長紅印普洱的歲月典藏席」，讓參與者親身體會經過歲月沉澱的藏家級普洱。（茶席1.5小時，售價NT16,800）





「萬茶盛典」亮點4｜新世代的茶文化探索

這場盛會也展現了對茶文化界線的勇敢探索，尤其著重於新世代的感官解放。在 「新茶世代 Next-Gen」 打造的長達75分鐘感官美學體驗中，「金默藍」 團隊將帶來突破性的 「黑瓶茶宴」。這場實驗將在 無光環境下進行，要求參與者僅憑嗅覺與味覺感知十支台灣茶的靈魂與風味。

「徐耀良茶園」則由第四代接班人以「從品種到香型的美人茶學」為題，分享東方美人茶的迷人世界，他們將引導來賓從鮮葉到乾茶，用嗅覺與視覺辨識香型。由茶農之女創立的「女兒不懂茶」，則透過情境問答引導來賓認識不同的「茶角色」與情緒感受，並帶大家親自品飲五款紅烏龍，體驗從「不懂」開始、卻愈喝愈懂的茶之旅。最大台灣茶生產商「台灣農林」，帶著大家理解製茶的風味流程，透過觸覺體驗，感受茶從香氣、風味到觸覺的完整魅力。









「萬茶盛典」亮點5｜咖啡、威士忌、甜點的感官實驗

在跨界取向上則有台灣咖啡大師林東源（GABEE. 創辦人）將寶元紀珍稀普洱與咖啡混搭，打造出全台首見的 「普洱茶咖」，例如以生普洱茶為基底，揉合咖啡花與 Grappa 果香的「花隱．山吟」。而曾多次入選「亞洲50大酒吧」的頂尖調酒師吳盈憲（Nick Wu），則將茶葉與烈酒技術結合，帶來多款 茶調酒 與無酒精特調，將茶飲演繹成新世代的語言，例如結合東方美人茶與威士忌的調飲。這些創新實驗，都展現了茶文化在當代社會的無限可能。

Nick 並與 POUYUENJI patisserie 甜品創意主廚平塚牧人與帶來星級甜點套餐與搭配調飲，包含卡門貝爾松露蛋糕、酒釀起司蛋糕佐薑味牛奶冰淇淋、溫熱糖煮草莓和柑橘果醬、栗子瑪德蓮蛋糕等，並在甜點中融入台茶靈魂，感受平塚牧人的極致創作力，兩日限量160套。









「萬茶盛典」亮點6｜從工藝到沙龍

活動不僅關注於風味，也透過「一席之間」茶生活器物展延伸至器物、工藝。包括林永勝（千秋陶坊）、鄭婉婉、金工創作家周欣玓、織品品牌「荏苒織」、器物創作者圓善、陶藝家美人瑜等多位台灣新銳創作者，透過茶與器物的儀式展演，將工藝、設計與茶的日常哲學融合。









「萬茶盛典」亮點7｜9家茶生活品牌、茶風格市集、「春麵樂隊」獻唱

活動現場還有金曲獎得主「春麵樂隊」助陣，在山風中獻唱。另外規劃了「茶風格市集」，囊括了COFE、Aged、肯園、許愿、飛鼠咖啡、綠果庭院、野事Yeshi、蕪時、舊美好古物等多家質感品牌齊聚。從烏龍、紅茶到普洱，集結傳統與當代藏茶與調茶、器物、音樂、甜點到市集，跨界共演，打造前所未見的茶文化交流舞台。

萬茶盛典

活動時間：2026年1月10日（六）至1月11日（日），10:00-18:00

活動地點：POUYUENJI HILLS 寶元紀之丘（苗栗縣三義鄉西湖 28-8 號）

四種體驗方案：

「全日茶文化通行 Pass」（票價NT2,800）

參加兩場活動的 「雙場任選體驗套票」（票價NT1,800 ）

針對僅想在園區內場域探索與市集漫步的來賓，則有可抵用園內消費的全日/半日遊園券（票價分別為NT1,000和NT800 ）

12 歲以下兒童可免費入園



售票網站 pouyuenjievent.booknow.com.tw





「萬茶盛典」茶文化嘉年華 Tea Culture Festival

www.pouyuenjihills.com

FB／IG

