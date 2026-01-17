顛覆傳統婦產科形象 知名網紅大象醫師創新求變

初悅婦研婦產科診所十七日在新北市三重區盛大開幕。(記者康子仁攝)

記者康子仁／台北報導

全台灣唯一以「女性亞健康與預防醫學」為核心的健康管理中心—「初悅婦研婦產科診所」，十七日在新北市三重區盛大開幕，現場賓客盈門，美麗人生產後護理之家董事長楊忠和、院長周維薪醫師、蕭慶華醫師、張松源醫師等人剪綵，貴賓們隨後在診所內進行導覽交流及互動，場面熱絡。

位於新北市三重區光復路美麗人生產後護理之家二樓的初悅婦研婦產科診所17日盛大開幕，院長周維薪表示，這不僅是一間診所，更是一處專為女性打造、結合醫學專業與溫柔療癒的身心棲所。

醫師周維薪創立全台灣唯一以「女性亞健康與預防醫學」為核心的健康管理中心。(記者康子仁攝)

周維薪分享自己的人生經歷，從一個高中跳級生、摩托車狂飆導致車禍不醒人事，大學考上成大兩度重考，最後考上醫學院的人生轉折，後來接觸不少70、80歲患者，才感受到生命意義，在內科常常看到病患死亡，因為這不是他當醫生的內心初衷，因緣際會遇到修道患者，對方留封信說「你應該追尋你要去的地方」，他毅然辭職去面試婦產科，同步埋頭苦幹研讀婦產科的學理及功能醫學。

周維薪認為，人是被低潮所定義，他希望找個可以提早照顧患者、患者更想讓自己健康的專科來服務，而婦產科是少數可以讓全家人開心的專科，女生比男生更願意照顧自己，這就是他決定專攻婦科的心路歷程。

現代女性長期處於高壓與「亞健康」狀態，急需一個能被仔細看見、被專業對待的地方。(記者康子仁攝)

周維薪說，「初悅」就是初為人母的喜悅，診所以「溫柔接住妳」為初衷，重定義女性健康，「在妳遺忘自己的時候，我們溫柔地接住妳。」他說，看見現代女性長期處於高壓與「亞健康」狀態，急需一個能被仔細看見、被專業對待的地方。

「初悅婦研」服務項目包括產後特別修復門診、很不一般的一般婦科、初悅美學及基因解碼，要陪女人一起，擁有那份「初次的喜悅」。周維薪創設全台灣唯一以「女性亞健康與預防醫學」為核心的健康管理中心，結合婦產科專科、功能醫學與預防醫學，跳脫傳統門診僅治療疾病的框架，更致力於傾聽女性生命故事，陪伴每一位女性找回自在的軌道。

初悅婦研開設產後特別修復門診，服務內容包括協助修復骨盆底肌、改善漏尿與私密處困擾，幫助妳「回到最初，重拾親密」。還有很不一般的一般婦科，針對有婦科困擾的女性，包括多囊性卵巢、子宮內膜異位症等問題，調理內在荷爾蒙與代謝，從根本改善系統性發炎。

此外，針對渴望優雅老去的女性，運用電波與音波拉提，結合預防醫學的美容方式，讓女性的外在光采與內在健康狀態相得益彰，並且透過基因篩檢，提早發現健康風險因子，主動掌握老化主導權。