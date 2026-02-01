顛覆傳統宴席 葳格學校以美食市集+運動會打造尾牙盛會嗨翻全場

葳格國際學校舉行「燃動未來 葳格金牌日」尾牙運動會





臺中市葳格國際學校1日舉行「燃動未來 葳格金牌日」尾牙運動會，取代傳統的辦桌式尾牙宴，別出心裁地結合「運動競技」與「高規格美食市集」，並豪擲百萬摸彩獎金，主打「人人有獎」，開放上千名教職員攜家帶眷齊聚校園，展現強大的凝聚力。



中信兄弟啦啦隊成員熱舞開場炒熱氣氛，為活動增添亮點。

活動由中信兄弟啦啦隊Passion Sisters熱舞開場，陣容相當堅強，包括韓籍成員JJUBI（朴善珠）、金渡兒，前日本女團TPE48成員冼迪琦（小迪），以及世界選美皇后曼容。四位女神合體，瞬間點燃全場熱情，現場宛如大型粉絲見面會，合影人潮絡繹不絕，氣氛熱烈。



廣告 廣告

隨著聖火點燃，賽事正式展開。葳格校方安排校際大隊接力、拔河與趣味競賽，還規劃了親子活動，讓教職員子女也能樂在其中。平日在講臺上的老師們換上運動服，拼勁絲毫不輸給學生。葳格董事會成員，以及從幼兒園到高中6個校區的校園長亦全數投入比賽，與同仁並肩揮汗。



校際大隊接力由各校區校長擔任第一棒，與教職員共同接力展現合作默契。

葳格執行董事吳菀庭表示，身心健康的師長，是孩子最直接的榜樣。透過這場尾牙運動會，老師們親身實踐團隊合作與運動家的精神，希望這樣的「身教」能帶給學子正向的影響力，激勵他們在未來具備勇於挑戰自我的韌性。



葳格國際學校總校長李海碩表示，在科技快速發展的時代，教育更應回歸最基礎的核心，也就是個人身體素質與身心健康。學校特別透過接力賽與拔河等活動，由各校校長親自下場參與，象徵團隊精神與領導示範，期盼藉此凝聚集團向心力，讓大家看見團結一致、共同向前的力量。



顛覆傳統宴席，以美食市集方式打造尾牙盛會，網羅超過20家強勢品牌進駐。

李海碩說，葳格國際學校長期以來秉持「科技葳格、全人葳格」的辦學精神，過去是蘋果學校的代表，今年起在人工智慧領域也有更長足的進展；同時，在各校校長專業支持下，學校更加重視體育與多元活動的推動，因為在高度變動的時代，唯有身心並健，才能面對未來挑戰。身為臺中學生人數最多的私立學校，葳格也深知肩負更大的責任，期盼帶動中臺灣，並逐步擴展至全臺各地，為臺灣教育走向更成長、多元的方向發揮應有的社會影響力。

李海碩指出，葳格尾牙運動會活動的最大驚喜，莫過於規格驚人的夢幻美食市集，網羅海底撈火鍋、屋馬燒肉、鵝房宮、UG飲料、吳寶春麥方店與Feeling18巧克力工房等超過20家強勢品牌進駐。這些鮮少現身戶外市集的餐飲名店之所以能「破例」雲集，歸功於葳格家長的鼎力支持，可見家長對學校的高度認同，以及親師之間緊密的夥伴關係。

更多新聞推薦

● 駕駛贓車拒檢逃逸！衝撞警車翻覆受困 警消破窗救人戒護送醫