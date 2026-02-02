顛覆傳統殯葬印象 台灣仁本首創故事式告別 點亮家屬安心之光

深耕台灣逾 20 年，台灣仁本結合生前契約信託保障、創新服務、科技殯葬與公益關懷，成為全台醫療院所優先指定合作夥伴，陪伴無數家庭走過艱難時刻（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

從「處理儀式」到「安頓身心」：一場寧靜的殯葬革命 改寫台灣殯葬服務的定義



隨著台灣步入高齡化與少子化社會，家庭結構改變，當摯愛離世，家屬往往在悲傷之際，還需獨自面對繁瑣的治喪流程與不透明的費用黑箱。許多人不禁詰問：殯葬服務能否更透明、更具制度，甚至更溫暖？

西元 2000 年，一股正向改變的力量在台灣殯葬業悄然崛起。《台灣仁本服務集團》的創立，並非單純為了商業佈局，而是源於對生命尊嚴的深刻反思。面對當時資訊封閉、流程僵化的傳統殯葬業，台灣仁本創辦人決心推動一場溫柔的革命，從「只談流程」的傳統葬儀社，轉型為兼顧「制度保障」與「情感撫慰」的生命服務企業。

創辦人強調：「我們不願只做喪禮的承辦者，而是立志成為以『仁』為本的生命守護者。」這份初心，促使台灣仁本率先導入專業經理人制度與標準化服務流程，不僅消弭了家屬在脆弱時刻的被動與恐慌，更讓「台灣仁本」成為媒體與大眾口中「值得信賴」的代名詞。

當生前契約變省錢契約，讓身後事安排變得更輕鬆更省心（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

首創「故事式告別」：讓葬禮成為情感的回聲

在告別式的設計上，台灣仁本展現了獨有的美學與細膩。區別於千篇一律的制式流程，台灣仁本主張「每一場告別，都該是生命故事的縮影」。

曾有一位政商名流家屬委託台灣仁本規劃追思會。團隊在訪談中得知，逝者與摯愛年輕時相識於田間，那裡承載了家族最純粹的起點。於是，台灣仁本團隊大膽打破常規，將告別會場佈置成那片記憶中的田園。現場不再充滿冰冷的儀式感，而是流動著溫暖的回憶與愛。



「我們想讓每場儀式都成為情感的回聲，而不只是流程的結束。」團隊成員表示。對台灣仁本而言，每一次的設計都是對生命的尊重與溫柔回應。透過專業喪禮設計、細膩情感照顧與空間美學的結合，台灣仁本不斷為台灣殯葬服務重新定義「尊重」與「溫度」的真正意義。這就是台灣仁本引以為傲的「故事式告別」。

客製化場景： 讓會場成為逝者人生縮影，重現情感記憶。

深層次陪伴： 透過空間美學與儀式設計，引導家屬將悲傷轉化為感謝與祝福。

由專業禮儀師全程引導，以標準化流程與同理心，協助家屬安心圓滿每一場人生畢業典禮（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

當「生前契約」變「省錢契約」 透明化、平價化才是給家人最安心的一輩子承諾

看見無數家庭在面對意外突發時的經濟壓力與決策焦慮，台灣仁本積極推廣透明化、平價化的「生前契約服務」，將身後事的規劃自主權交還給民眾，讓全民更省心更安心。



為了破除市場疑慮，台灣仁本建立了高標準的安心機制：

購入最親民： 總價只需 78,000 元起，頭期款僅需 6,000 元。

分期最輕鬆： 與銀行端合作，最多提供 60 期分期付款，減輕家庭負擔，每天不到一個便當錢。

信託最保障： 與元大金控合作，嚴格遵守政府 75% 強制信託規範，確保專款專用。

使用最彈性： 契約具備三等親內轉讓機制，不僅是個人的保障，更是家族的防護網。



台灣仁本指出，生前契約不該是禁忌，而是一種負責任的愛；它讓「告別」不再倉促，讓全家人都能擁有免於恐懼的長期依靠。

輕鬆分期規劃，每天不到一個便當錢，讓身後事安排更省心，為家人預約一份未來的保障（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

科技賦能與公益永續：預見殯葬新未來

台灣仁本服務集團不僅守護傳統，更擁抱創新。面對數位時代，台灣仁本積極推動「科技殯葬」，導入 AI 數位告別式、語音追思及雲端電子訃聞。這些並非冰冷的技術堆疊，而是為了讓思念能跨越時空限制，以更現代、更環保的方式延續。



同時，台灣仁本更看見了社會的角落。集團為全台近 50 家醫院特約服務商，主動協助低收入戶與孤獨長者辦理後事，並提供「喪親心理諮詢」、「落實安寧善終」及「各式喪葬補助申請」的專業輔導。對台灣仁本而言，殯葬服務的終點不是墓園，而是社會永續的善循環。



《台灣仁本服務集團》如何回應民眾對現代殯葬制度與情感支持的期待



Q1：生前契約市場混亂，台灣仁本如何確保履約保障？

A1： 我們堅持「價格透明」與「信託履約」。除了與銀行端合作的超親民 78,000 元入門方案，以及業界最長分期機制外，加上與元大金控合作的信託專戶，讓每一筆款項都受嚴格監管、專款專用。加上契約可轉讓的彈性，這是我們給予客戶最堅實的承諾。



Q2：長輩會排斥「AI 科技殯葬」嗎？AI 應用為殯葬服務帶來哪些助益？

A2： 科技是為了服務人性。經驗顯示，許多長輩在理解後，反而很讚賞電子訃聞的便利性與 AI 影音留存的溫馨感。科技不是要取代傳統儀式，而是讓流程更順暢，讓回憶保存得更完整、更生動。



Q3：家屬應如何判斷殯葬公司的專業度？

A3： 建議可先檢視四大指標：ISO及相關證照 認證、價格公開透明度、政府評鑑機制，以及過往的服務口碑。台灣仁本正是以這些標準不斷自我苛求，成為業界制度化的標竿。



Q4：如何開口與長輩討論身後事？

A4： 建議從「減輕子女負擔」或「按照自己心意規劃」的角度切入。可以分享分期付款的輕鬆方案，或信託的安全機制與保障，來降低對談的敏感度。台灣仁本也提供專業諮詢師協助引導溝通，讓愛不留遺憾。



