顛覆形象！ 雲林路跑活動主打1公里1補給站 泰國蝦、滷肉飯讓你吃

「動吃懂吃」活動主打一公里一補給站，其中更有業者將熱情提供泰國蝦。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕顛覆路跑補給站形象，中華民國商業合作發展協會3月21日將在雲林崙背鄉舉辦「突破BMI動吃懂吃」路跑活動，分為4及8公里組路跑，更主打全台「1公里1補給站」美食型路跑，超過22攤業者將提供美食，甚至還有業者提供肥美泰國蝦要讓民眾補給。協會理事長曾俊凱表示，盼跑者用雙腳認識台灣在地食材與產業。

曾俊凱表示，路跑不應只是競速，也可以是一種生活的展現。透過「動吃懂吃」活動，希望傳達吃不是罪惡而是選擇，運動不是折磨，而是享受，有別一般路跑大約每三公里才有一處補給站，此次活動集結各店家，組成一公里一補給站，包含陞煇優質豬肉料理、鮮甜的「段泰國蝦」、海中寶海味料理、崙背李排骨酥經典台式滋味及玉山碾米帶來的台灣好米香氣、九嬸婆湯包水餃、神級滷肉飯等，把地方產業帶到全國甚至國際，讓世界看見台灣美食實力。

崙背鄉長李泓儀、議員洪如萍表示，這場活動傳顛覆大家對路跑的想像，希望此次路跑活動可以升級為台灣美食文化的展示舞台，透將地方特色推向全台，甚至成為外縣市跑者專程造訪的美食型運動活動。

曾俊凱表示，除補給站亮點十足，活動還加贈紀念衣、保冰袋、紀念毛巾、手機氣囊支架與紀念獎牌等多項實用好物，讓跑者不只吃得開心、跑得盡興，也能把美食回憶帶回家。歡迎大家踴躍報名。詳細報名資訊請上：https://www.focusline.com.tw/260314GU。

「動吃懂吃」活動主打一公里一補給站，22間雲林在地業者將讓民眾品嚐道地美食。(記者李文德攝)

雲林「動吃懂吃」路跑活動3月21日崙背鄉千巧谷登場，即日起開放報名。(記者李文德攝)

