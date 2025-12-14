顛覆想像！聞「臭屁」竟能保護大腦？美研究：硫化氫可逆轉阿茲海默症

國際中心／程正邦報導

難聞氣體藏玄機 阿茲海默症治療現曙光

放屁的氣味雖然難聞，但一項來自美國頂尖醫學機構的最新研究，可能將顛覆大眾對這種「人體廢氣」的刻板印象。美國約翰霍普金斯醫學中心（Johns Hopkins Medicine）的研究團隊發現，人體代謝過程中自然產生的硫化氫（Hydrogen Sulfide），這種帶有濃厚腐蛋味的氣體成分，對於保護老化的大腦細胞，降低認知退化與阿茲海默症的風險，可能具有關鍵性的正面作用。

根據美媒《紐約郵報》報導，這項突破性的研究成果已刊登於權威期刊《美國國家科學院院刊》（PNAS），為全球數千萬阿茲海默症患者的藥物研發開啟了一條全新的道路。

許多老人隨著年齡增長，記憶力逐漸退化，恐有失智風險。（示意圖／unsplash）

細胞老化與「氣體分子」的關鍵連結

約翰霍普金斯醫學中心副教授賓杜·保羅（Bindu Paul）主導了這項研究。他指出，團隊的研究結果明確顯示，老化、神經退化性疾病與細胞內某些氣體分子，特別是硫化氫含量之間存在著至關重要的連結。

研究深入探討了阿茲海默症的病理機制，發現人體內有一種名為「肝醣合成酶 beta（Glycogen Synthase Kinase beta, GSK-3beta）」的酵素，負責調控多項複雜的細胞機能。隨著人類年齡增長，體內的硫化氫含量會逐漸下降，當這種酵素的功能不足時，會引發連鎖反應：

它會與導致失智症的關鍵蛋白——Tau 蛋白過度結合，導致 Tau 蛋白在神經元內形成結塊。這些結塊進而會阻斷神經細胞間的訊息傳遞，最終造成大量神經細胞死亡，引發認知功能退化。

研究發現，硫化氫與大腦神經關鍵蛋白的運作機制。(示意圖／pexels)

小鼠實驗證實：補充硫化氫可逆轉認知退化 50%

為了驗證硫化氫的保護作用，研究團隊以基因改造、可模擬人類阿茲海默症病程的實驗小鼠進行了實驗。

研究人員為小鼠注射了一種名為 NaGYY 的化合物，該化合物能夠在小鼠體內緩慢且持續地釋放硫化氫。經過 12 週的治療後，研究人員對小鼠的記憶力與運動協調能力進行了專業測試。

結果令人振奮，接受硫化氫治療的小鼠，其認知功能和運動能力表現較未治療組大幅提升了約 50%。它們的活動力明顯增加，記憶表現也顯著改善。研究團隊據此推論，阿茲海默症所造成的行為與功能退化，可能透過引入硫化氫而獲得逆轉。

過去研究也發現，女性排放氣體中的硫化氫濃度顯著高於男性。（圖／翻攝自推特）

女性排氣氣味更強烈？突破性發現開啟新藥研發

值得注意的是，研究也引用了先前的相關發現：女性排放氣體中的硫化氫濃度「顯著高於男性」，這也解釋了為何女性放屁的氣味通常會更為強烈。然而，研究人員強調，這兩項發現（硫化氫與護腦、硫化氫濃度與性別）之間的具體關聯機制，仍需要更深入的研究。

保羅副教授表示，這項突破性的發現為阿茲海默症的藥物研發指明了新的方向。未來有望開發出以硫化氫為基礎的化合物藥物，用以對抗神經退化，甚至戰勝失智症。

