顛覆教學模式 騰凰攜手承瀛學苑 推出沉浸式線下AI短視頻實戰課程

圖左為台日創業家大賞名師林金瑩/騰凰數位拍攝

產業中心/綜合報導

隨著 AI 影音技術快速進化，短視頻創作門檻大幅降低。騰凰數位整合行銷創辦人 孫偉騰 近日攜手 承瀛學苑，舉辦一場別開生面的線下 AI 短視頻實戰教學課程，透過最新 AI 影片工具 SORA，帶領學員從零開始體驗 AI 生成影音的創作流程，成功引發學員熱烈回響。

本次課程最大亮點，是住在君悅飯店9年的知名企業講師 林金瑩 作為創作素材核心，化身為各行各業與多元角色，讓學員充分發揮創意與想像力。課程中，林金瑩先生 在 AI 技術輔助下，先後變身為 太空人、美容師、刺青師、皇帝、皇后、美少女戰士、法官，甚至連 玉皇大帝、嫦娥 等神話角色都一一登場，畫面風格橫跨科幻、職人、古裝與動漫，讓現場學員驚呼連連。

台日創業家大賞名師林金瑩/騰凰數位拍攝

孫偉騰表示，這堂課的核心並非單純教工具，而是透過「可被複製的創作示範」，讓學員理解 AI 如何成為創意放大的槓桿。他形容：「過去美術老師會請模特兒，讓學生練習人體素描；現在 AI 教學，也需要模特兒，讓學生學會如何複製、延伸與再創作影片內容。」

課程設計上，先由 AI 影片工具 SORA 快速生成角色影片，再搭配實際剪輯教學，讓學員在短時間內完成可用作品，真正做到「學完就能產出」。不少學員分享，過去覺得影片製作門檻高、流程複雜，但透過 AI 與系統化教學，短時間內就能完成多支不同風格的短視頻，大幅提升創作效率與信心。

線下Sora短視頻教學/騰凰數位拍攝

承瀛學苑也指出，未來將持續與騰凰數位合作，推動更多結合 AI、內容創作與實務應用的課程，協助學員掌握新世代影音與行銷趨勢。此次 AI 短視頻實戰課程，不僅顛覆傳統教學模式，也為 AI 創作教育開啟全新想像空間。