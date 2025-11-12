新頭殼

顛覆百年航空設計 ! 美新創「翼身融合」飛機引爆飛行革命 排放減半挑戰波音、空巴

Newtalk新聞 |李建緯 綜合報導
[Newtalk新聞] 在全球航空業努力實現脫碳轉型之際，美國初創企業納蒂盧斯（Natilus）宣布推出一款名為「地平線（Horizon）」的革命性新型客機，試圖以「翼身融合」（Blended Wing Body, BWB）設計，徹底改變現有的商用飛機格局。該公司聲稱，新機型可將燃油消耗降低 30%，並減少多達 50% 的二氧化碳排放，成為波音 737 與空中巴士 A320 的潛在挑戰者。

據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，隨著航空旅行需求不斷攀升，近數十年來航空業的排放增長速度已超越鐵路、公路與航運業。儘管可持續航空燃料（SAF）被視為減排關鍵，但其供應極度有限。截至 2024 年，SAF 僅占全球航空燃料的 0.3%，距離 2050 年「淨零排放」目標仍遙不可及。

面對減碳壓力，工程師與航空公司開始尋求更激進的解決方案。所謂「翼身融合」飛機打破傳統「圓筒加機翼」的設計，將機翼與機身融為一體，大幅提升氣動效率、減少阻力並節省燃料。

空中巴士早在 2020 年便測試過類似構型的縮尺原型機，宣稱燃油可節省 20%。加州新創公司 JetZero 更在 2023 年宣布將研製可搭載 200 名乘客的混合翼客機，預定 2030 年投入使用。而如今，納蒂盧斯的加入，讓這場「航空革命」戰線再度升溫。

納蒂盧斯執行長阿列克謝·馬秋舍夫（Aleksey Matyushev）指出：「窄體客機市場也就是 Horizon 的定位所在，將在未來 20 年成為全球最大市場。這是首次，我們有機會打造一款真正能與波音與空中巴士抗衡的產品。」

成立於 2016 年的 Natilus，早前已開發採用同類外形的無人貨機「Kona」，並聲稱已獲得超過 400 架訂單，計畫在未來兩年內建造並試飛全尺寸原型。Horizon 將延續其技術，改為載人設計，預計 2030 年問世。

Horizon 機體將大幅減少阻力、重量與燃油消耗。馬秋舍夫表示：「阻力降低 30%，重量也下降，使得每位乘客的排放量減少約 50%。」此外，翼身融合設計讓機艙內部空間增加約三成，為長途飛行提供更多休息與娛樂布局的可能性。

儘管外形前衛，Horizon 仍採用現有引擎技術，未採氫能或電力驅動，以降低研發風險。「航空界有句話，不要在新飛機上裝全新引擎，那風險太大，」馬秋舍夫笑稱。該機也將能直接使用現有波音 737 與 A320 的跑道與機場設施。

分析師加里·克里奇洛（Gary Crichlow）指出，波音與空巴新機延宕，確實為新創公司提供了「機會之窗」。但他警告：「窗口期極短，新飛機要打入市場，關鍵在於操作便利與認證速度。」

他強調，對一家尚未經市場驗證的新廠商而言，如何克服設計穩定性、飛行員培訓與維修支援等問題，將是最嚴峻考驗。馬秋舍夫坦言：「我們正踏入未知領域。全尺寸翼身融合飛機從未真正被建造過，我們正以原型驗證這一切是否可行。」

