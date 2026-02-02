顛覆藝妓既定印象 肯豆桑咖啡製研所推出 「拉丁之心」 為日常注入微醺可可風味

跳脫傳統藝妓印象，甜感平衡、日常可飲。圖／肯豆桑咖啡製研所提供

在精品咖啡多半強調花香與明亮酸質的市場趨勢中，台灣精品咖啡品牌 KENT SAN COFFEE RESEARCH（肯豆桑咖啡製研所） 近日推出年度配方作品 「拉丁之心 Corazón Latino（Kent’s Formula 29）」，以頂級藝妓（Gesha）品種為基礎，結合拉丁美洲風土特性，打造出兼具巧克力醇厚感與微醺酒香尾韻的全新風味走向，試圖為忙碌日常提供一種更溫潤、節奏更慢的咖啡選擇。

肯豆桑咖啡製研所持續探索精品咖啡融入日常的可能性。（示意圖）

肯豆桑咖啡製研所定位為「研究型精品咖啡品牌」，強調以數據與感官並進的方式探索風味可能。品牌主理人 Kent San 表示，許多消費者對藝妓咖啡的印象，仍停留在「清淡花香、偏酸、適合特殊時刻」，但實際上藝妓品種本身具備高度可塑性，「拉丁之心」正是一次有意識的風味實驗，嘗試讓藝妓更貼近日常飲用情境。

Kent’s Formula 29「拉丁之心」呈現可可微醺風味。（示意圖）

拉丁之心：走出花香框架的藝妓配方

「拉丁之心」並非單一產區的單品呈現，而是 Kent’s Formula 系列的第 29 號配方作品。該配方選用來自衣索比亞高海拔產區的 G1 等級藝妓咖啡豆，透過蜜處理為主的複合工藝設計，搭配淺中焙度設定，在保留藝妓原有花香輪廓的同時，進一步強化可可、楓糖與酒漬果實般的甜潤層次。

實際品飲時，入口可感受到熱帶水果的明亮氣息，中段轉為溫潤的楓糖與可可甜感，尾韻則浮現低調而持久的微醺酒香，整體風味厚實卻不厚重，即使在溫度下降後，仍保有穩定且綿長的甜味表現。

在忙碌生活中，為自己保留一段與「拉丁之心」專屬的精緻時光。（示意圖）

與典型藝妓不同的另一條路

相較於市場上常見、以花香與高酸度為主軸的藝妓表現，「拉丁之心」刻意降低尖銳酸質，酸度溫和，轉而強調甜感與平衡度。品牌指出，這樣的設計，特別適合「想嘗試藝妓，但不偏好果酸刺激」的消費者，也讓這支豆子能夠在辦公室、居家等日常場景中，成為更容易親近的精品選擇。

透過反覆杯測與比例調整，肯豆桑將「藝妓的優雅」與「拉丁風味的熱情」結合，使「拉丁之心」不再只是風味展示，而是一款能陪伴午後工作、轉換生活節奏的配方咖啡。

「拉丁之心」陪伴午後工作與生活節奏。（示意圖）

研究精神 回到生活本身

肯豆桑咖啡製研所位於新北市林口區，前身為深耕在地多年的 Raffael Kaffa 卡法咖啡。品牌以「製研所」為核心概念，在理性分析與感性烘焙之間尋找平衡，持續探索精品咖啡如何融入日常，而非只存在於競賽或品評場域。

業者表示，「拉丁之心」希望帶給消費者的，不只是一杯咖啡，而是一個能在忙碌工作中按下暫停鍵的片刻，讓原本緊繃的午後，轉化為一段帶著微醺感的風味享受。

目前 Kent’s Formula 29「拉丁之心 Corazón Latino」 已於肯豆桑咖啡製研所官方通路正式推出，有興趣的消費者可至

官方臉書追蹤最新消息https://www.facebook.com/profile.php?id=100087225737181&locale=zh_TW

或是透過7-11賣貨便平台直接選購，輕鬆將這份拉丁風情帶回家https://myship.7-11.com.tw/general/detail/GM2601121929662