顛覆觀念！未婚、失婚比已婚者更不容易失智！

長期以來，大家均認為結婚有伴侶可以增進精神健康，不僅在心理上更富有，生理上有助大腦健康，但美國最新發表的一項長達18年的大型研究結果顛覆了長久以來的觀念，相較於已婚者，離婚或從未結婚的年長者，罹患失智症的風險竟然更低！

這項研究由佛羅里達州立大學與法國蒙彼利埃大學合作，分析了美國國家阿茲海默症協調中心（NACC）資料庫中超過2萬4千名年長者的數據，這些參與者在研究初期皆無失智症狀，接受長達18年的臨床追蹤，共累積超過12萬人年資料，是目前同類型研究中規模最大的之一。

研究結果顯示，在控制年齡、性別、健康狀況、遺傳風險與生活行為等多項因素之後，離婚者的失智風險比已婚者低34%，從未結婚者最低，降低多達40%。喪偶者的風險初步看來也較低，但在進一步統計分析後並無顯著差異。

更進一步的分析也發現，離婚與未婚者在阿茲海默症與路易氏體失智症（Lewy body dementia）的風險上明顯較低，但在血管性失智症與額顳葉型失智方面，婚姻狀態則無明確影響。此外，從未結婚族群從輕度認知障礙（MCI）發展成失智症的機率也較低。

這項研究挑戰了「婚姻能促進健康與長壽」的普世觀點，也發現關係狀態與認知退化之間的關聯，比想像中更複雜。研究人員推測，未婚者可能在生活上更自主，社交圈更廣泛，也可能較早養成積極的生活與健康習慣，這些因素都可能有助延緩認知退化。

目前該研究已發表於國際期刊《Alzheimer’s & Dementia》，引起學界廣泛討論。對於單身或離婚的銀髮族來說，這項結果無疑提供了全新視角：維持大腦健康的關鍵可能不在婚姻，而在於你的生活型態與心理彈性。

