顛覆觀念！膽固醇不是越低越好 台灣醫學研究示警2情況：恐增失智風險

彰化秀傳紀念醫院神經內科主任邱百誼近日發表研究指出，高齡族群膽固醇「過低」或「短期內劇烈下降」，都可能增加失智症發生與惡化風險。（秀傳提供）

台灣正式邁入高齡社會，失智症已成為重要公共健康議題。長期以來，醫界多強調降低膽固醇以預防心血管疾病，不過最新研究指出，對高齡族群而言，膽固醇「過低」或「短期內劇烈下降」，反而可能增加失智症發生與惡化風險。

彰化秀傳紀念醫院神經內科主任邱百誼近日於國際權威期刊《Alzheimer’s Research & Therapy》發表研究，運用台灣「HAICDDS失智臨床人工智慧登錄系統」的大型臨床資料，分析膽固醇變化與失智症之間的關聯。研究納入2452名60歲以上長者，平均追蹤近3年，系統性評估總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）、高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）及三酸甘油脂的基線數值與追蹤期間變化。

顛覆以往「越低越好」觀念 膽固醇與失智呈U型關係

研究結果顯示，膽固醇與失智症風險呈現明顯「U型關係」，也就是膽固醇過高或過低，都可能增加失智風險，如果膽固醇在短時間內大幅下降，失智症惡化風險會特別明顯。研究進一步分析發現，若高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）與三酸甘油脂短期間內快速下降，與認知功能加速退化高度相關，特別在身體較為虛弱的高齡者身上，三酸甘油脂過低與失智風險上升的關聯更為明確。

專家提醒：異常下降恐是認知退化警訊

邱百誼指出，膽固醇不僅與心血管健康相關，也是神經細胞膜與突觸功能的重要成分，高齡者若出現膽固醇異常下降，可能代表營養不良、身體衰弱或其他潛在疾病，是認知退化的早期警訊之一。他提醒，高齡者切勿自行停藥或調整降膽固醇藥物，應在醫師評估下進行個別化管理，並定期追蹤膽固醇數值與變化趨勢。

廣告 廣告

邱百誼強調，對高齡者而言，維持膽固醇的「平衡與穩定」比追求極低數值更為重要，若出現體重不明原因下降，食欲不佳或體力衰退等，應就醫檢查。

更多鏡週刊報導

川習通話大談「台灣問題」 習近平畫紅線：對台軍售必須「謹慎」

注意保暖！濕冷寒流週末來襲 賈新興曝：西半部恐出現5度低溫

「雙手反綁趴地」奈及利亞中部村落爆恐怖襲擊 170村民被行刑式屠殺