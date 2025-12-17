顛覆認知！研究揭「黑暗三人格」者實名制下更易網路霸凌

你以為網路霸凌都是匿名帳號惹的禍嗎？依照最新研究顯示，並非如此，網路霸凌不僅發生在匿名環境中，部分使用真實姓名的人反而更會在網路上排擠他人，且特別容易發生在具有「 黑暗三人格」（Dark Triad）特質的族群，顛覆一般大眾以為網路匿名才會使人變壞的印象。

陽明交大教育所研究團隊觀察到，網路上常見的排他性攻擊，例如踢出群組、封鎖成員或刻意忽視他人等網路霸凌方式，特別容易發生在具有「 黑暗三人格」（Dark Triad）特質的族群，這類族群通常呈現自戀特質、操控行為、衝動性較高及同理心不足等表現。

這項由陽明交大教育所教授劉奕蘭與博士王承諺設計的社群互動模擬實驗，招募115位成年人加入LINE討論群組，研究團隊透過製造衝突來觀察在互動過程中誰最可能出現排擠行為。

研究發現，高黑暗特質的人在網路互動中，不一定會用言語爭吵，而是傾向用「直接排除」的方式來處理，例如只要意見不合，就可能投票把對方踢出群組，讓人被隔離在討論之外。

令人意外的是，這種排擠行為在「實名制」情況下反而更常出現。也就是說，網路霸凌並非匿名才會發生，有些人用真名時依然更敢出手。此外，這些個體即使不匿名，仍常覺得自己「不會被看到」，使匿名感成為一種人格驅動，而非平台設定而已。

王承諺與劉奕蘭指出，這項研究透過社群媒體模擬實際互動，進一步確認高黑暗特質者在特定條件下更容易做出排除行為。研究結果顯示，網路排他現象並非單由匿名文化造成，而是人格特質與情境共同作用的結果，凸顯個體差異在網路行為中的重要性。

劉奕蘭提醒，實名制並不足以抑制此類行為，平台仍需透過強化行為偵測系統、建立更透明的群組管理規範，並推動用戶教育，才能真正提升網路互動的安全性。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

