顛覆認知！研究發現膽固醇「過低」竟會增加失智風險

彰化秀傳醫院神經內科主任邱百誼領導的研究團隊，最近在國際權威期刊《Alzheimer's Research & Therapy》(《阿茲海默症研究與治療》)發表重要研究成果，顛覆「膽固醇越低越好」的傳統觀念。研究指出，高齡族群若總膽固醇及低密度膽固醇(LDL-C，俗稱壞膽固醇)「過低」或「短期內劇烈下降」，反而可能提高失智症發生與惡化的風險。

研究指出，高齡族群若總膽固醇及低密度膽固醇(LDL-C，俗稱壞膽固醇)「過低」或「短期內劇烈下降」，反而可能提高失智症發生與惡化的風險。 （示意圖／Pixabay）

根據《自由時報》報導，這項研究運用台灣「HAICDDS失智臨床人工智慧登錄系統」的大型臨床資料進行分析，研究對象涵蓋2452位60歲以上長者，平均追蹤時間接近3年。研究團隊系統性分析受試者的總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇、高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C，俗稱好膽固醇)及三酸甘油脂的基線數值與追蹤期間變化，深入探討這些指標與失智症發生及病程進展之間的關聯性。

廣告 廣告

研究結果呈現明顯的「U型關係」，意即總膽固醇及低密度(壞)膽固醇無論過高或過低，都可能增加失智風險。特別值得關注的是，膽固醇數值在短期內出現大幅下降的受試者，其失智症惡化風險更為顯著。此外，研究也發現高密度(好)膽固醇HDL-C與三酸甘油脂若在初始檢驗數值過低，或是追蹤檢驗數值下降太多，也與認知功能快速退化具有高度相關性。

研究也發現高密度(好)膽固醇HDL-C與三酸甘油脂若在初始檢驗數值過低，或是追蹤檢驗數值下降太多，也與認知功能快速退化具有高度相關性。 （示意圖／Pixabay）

邱百誼指出，一般狀況檢驗室的標準低密度(壞)膽固醇是小於130，高密度(好)膽固醇是大於40，總膽固醇是小於200。對高齡者而言，膽固醇數值異常下降，可能反映營養不良、身體衰弱或潛在疾病，是認知退化的早期警訊之一。

研究團隊進一步發現，在身體較為虛弱的高齡者族群中，低三酸甘油脂與失智症風險上升的關聯更為明確。邱百誼提醒，高齡者切勿自行停藥或調整降膽固醇藥物，應在醫師評估下進行個別化管理。平時應定期追蹤膽固醇數值與變化趨勢，若出現體重不明原因下降、食慾不佳或體力衰退等症狀，應儘速就醫檢查。

延伸閱讀

大逆轉！米倉涼子捲涉毒案 獲不起訴處分

家寧媽涉業務侵占開庭調解破局 Andy要求一人一半

泰山國民運動中心煥新亮相 2/2–2/8試營運全館免費體驗