顛覆認知！科學家最新研究 暴龍竟然是「這樣生長」

對許多恐龍迷而言，暴龍（Tyrannosaurus rex，又稱霸王龍、T-REX）是最具代表性的經典巨獸象徵；不過過去科學家普遍認為，暴龍出生後會很快長到「最大體型」，稱霸環境；但新研究發現，暴龍其實沒長這麼快，而是會受環境、食物量影響，可能要35至40年，才會長到最終約8公噸的巨大體型！

慢慢來長更快？CNN報導，過去古生物學界認為，恐龍之王暴龍約25歲就會停止生長，總壽命通常不超過30歲。

然而，一份刊登於期刊《PeerJ》的最新研究認為，暴龍可能比過去預想長得更緩慢、壽命也比預期更長，且這種彈性生長，為牠們帶來巨大優勢。

時快時慢 暴龍生長節奏視環境而異

古生物研究團隊分析17具不同年齡的暴龍化石標本，並採用統計方法將暴龍生長歷程重新建模。

帶領研究的美國奧克拉荷馬州立大學教授伍德華（Holly Woodward）表示，最新科技分析顯示，暴龍並非「快速衝刺」迅速生長成最大體型；其一生中有大把時間，會停留在「中等體型」。

伍德華指出，化石顯示有些年份暴龍長得明顯較快，有些年份則幾乎沒在長大，顯示暴龍生長具有彈性，可能受到資源與環境條件影響；而這種緩慢且具彈性的生長方式，或許正是暴龍成功的原因。

因為牠們可以隨著外在環境變化，調整自己的生長狀況，食物多就長快一點、食物少就不長體型。但只要能適應環境活下來，最後終將成為遠古的頂尖掠食者。

研究顯示，多年來用於恐龍生長分析的技術標準可能需要修訂。共同作者、數學家兼古生物研究者邁爾沃德（Nathan Myhrvold）認為，過去未能辨識的化石細密年輪，代表科學界可能低估恐龍壽命或生長週期。

「我們發現相當有力的證據顯示，恐龍生長研究使用的技術協定值得重新檢視。」邁爾沃德總結。

電影《侏儸紀世界》中的暴龍。

