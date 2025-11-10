顛覆醫學常識！ 研究發現每天1杯咖啡 可減少心房顫動風險

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕1項由美國和澳洲共同進行的研究發現，每天喝1杯咖啡可保護心臟免受心房顫動的侵害。心房顫動是1種可能導致中風和心臟衰竭的疾病。

根據《NEW ATLAS》報導，此研究發表於美國醫學會期刊上。美國加州大學舊金山分校和澳洲阿德萊德(Adelaide)大學的研究人員進行1項隨機臨床試驗，招募來自澳洲、美國和加拿大的200名患有心房顫動的成年人，旨在測試咖啡對該疾病的影響。

在為期6個月的試驗中，100名參與者每天至少飲用1杯咖啡或1杯濃縮咖啡，而另外100名參與者則完全戒除所有類型的咖啡和咖啡因。所有參與者都接受持續監測，任何心房顫動事件都會透過心電圖和臨床醫生的診斷進行確認。

研究人員發現，與不喝咖啡的人相比，喝咖啡的人發生心房顫動復發的風險降低了39%。研究團隊表示，此實驗結果與醫學傳統觀點相悖，醫生與患者普遍認為咖啡會加重心律不整。

研究團隊指出，醫生一直建議患有心房顫動的患者盡量減少咖啡攝取量，但此研究表明咖啡不僅安全，還可能具有保護作用。

加州大學舊金山分校心臟科教授、研究資深作者馬庫斯(Gregory Marcus)聲稱，咖啡能增加身體活力，這已知有助於降低心房顫動。他補充，咖啡因也是1種利尿劑，可以降低血壓，從而降低心房顫動的風險。

馬庫斯說，心房顫動患者人數正在增加，且患病風險會隨著年齡增長而增加，因此人們應該關注如何減輕疾病負擔。他強調，研究已清晰顯示咖啡因及咖啡對心房顫動患者的影響，醫生應該改變給患者的醫療建議。

研究團隊表示，咖啡並非治療心房顫動的萬靈藥，但它可能帶來一些益處，至少不應該被列入黑名單或被認為會引發心房顫動。

