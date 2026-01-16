顛覆養生觀...愛吃零食、追劇到凌晨！101歲夜貓子奶奶「反向作息」爆紅 家人揭長壽關鍵

浙江溫州101歲人瑞姜月琴作息與年輕人相近，卻依舊精神矍鑠，生活態度引發關注。（翻攝自揚子晚報）

不早睡、不戒零食也能活到101歲？現年101歲的姜月琴，因作息顛覆傳統養生觀念，不但經常追劇到深夜、愛吃零食，生活節奏幾乎與年輕人同步，卻依然行動靈活、思路清楚，引發外界熱議。家人指出，她的長壽關鍵並非刻意保養，而是多年來維持的好心態與自在生活方式。

101歲還能追劇到凌晨？ 溫州人瑞的「夜貓子」生活曝光

根據《揚子晚報》報導，中國浙江溫州市鹿城區松台街道的姜月琴，被當地居民稱為「寶藏奶奶」。她平日最愛看電視劇，經常一路看到凌晨2點才休息，隔天上午10點後自然醒來，形成固定的「反向作息」。

家人表示，這樣的生活節奏對姜月琴而言反而輕鬆自在，晚上幾乎一躺下就能入睡，睡眠品質穩定，並未出現外界擔心的失眠或精神不濟問題。

零食、薯片都不忌口 101歲牙口驚人成關鍵

在飲食方面，姜月琴同樣不走「清淡養生路線」。她目前仍保有一口好牙，從未裝過假牙，對各式點心毫不排斥。

家人透露，她特別喜歡溫州在地零食，如馬蹄鬆（糕）、沙琪瑪、番薯棗，甚至連年輕人常吃的薯片也能輕鬆咬下。她一天大多只吃兩餐，若晚上感到餓了，就會補充少量零食，飲食習慣看似隨性，卻多年來維持穩定。

40歲爬黃山、89歲登中山陵 她曾是資深旅行玩家

姜月琴並非一直安於室內生活。家屬回憶，她年輕時相當熱愛旅行，40多歲便與丈夫登上黃山；80多歲時，還曾在杭州租屋生活半年；89歲那年，成功走完南京中山陵的階梯。

多年來，她走訪國內超過20座城市，累積大量旅遊回憶。雖然近年因年紀關係較少外出，但這段豐富的行腳經歷，仍被家人視為她保持活力的重要因素之一。

百歲仍操心家人 長壽祕訣是什麼？

即便年過百歲，姜月琴依然關心家人生活，會替晚輩整理衣物、夾菜叮嚀，細心程度不減。家屬總結，她並沒有特別遵循養生公式，而是多年來維持「不生氣、不鑽牛角尖」的生活態度。

在家人眼中，姜月琴凡事看得開、過得自在，才是支撐她走過百歲人生的重要關鍵，也讓她成為當地備受關注的長壽代表。

