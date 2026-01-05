顛覆「你以為」的臍帶血！公庫採集規範、長期保存到臨床運用一次了解

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】民眾對臍帶血治療的認知，多仍停留在「自存、昂貴」的印象；出生當下沒有保存，往後也沒機會考慮相關治療？近年「臍帶血公庫」透過標準化檢測與配對流程，可提供臍帶血於臨床患者使用，已不再限縮單一家庭。

曾於美國哈佛大學醫學院研究並參與Avastin、Lucentis 以及Eylea等多項國際重磅藥物開發的細胞治療專家李冬陽博士表示，臍帶血在國際臨床上已廣泛應用於造血幹細胞移植與相關細胞治療研究；美國FDA公告適用臍帶血治療疾病近80種，台灣衛福部公告的適應症也達29項之多，包括白血病、再生不良性貧血、先天免疫缺陷等重症，惟實際治療方式與適用性，仍須由醫師依病況評估。李博士也補充，目前國人對臍帶血公庫的運作方式、品質監管與臨床應用仍相對陌生。透過正確認識相關制度與醫學發展，有助民眾更全面理解醫療資訊，並作為長期健康管理與未來醫療選項的重要參考。

臍帶血公庫如何運作？儲存規範與私存模式有別

李冬陽博士解釋，大眾熟悉的臍帶血多為「私存」，也就是付費儲存、以自用為主，檢測和保存流程依各公司規定、未有統一規範。相較之下「公庫」臍帶血多用於異體移植，儲存過程須全程透明。

從整體制度來看，臍帶血公庫需遵守美國FDA、台灣衛福部等主管機關的嚴格規範，其中涵蓋母親分娩前的家族病史、旅遊史、疾病史調查。取得臍帶血後，須檢驗幹細胞總量、活性，並進行十餘項病毒檢測，符合規範才能正式入庫。「私存臍帶血因為並非公共醫療資源，未必會做同等級的檢測，自然也無法進入公庫供臨床使用。」

HLA配對影響後續移植 專家解析臍帶血、骨髓配對差異

李冬陽博士說明，任何異體造血幹細胞移植成功率和排斥風險，皆取決於人類白血球抗原（HLA）配對適合程度。臍帶血在HLA檢測中，6個基因點符合4個即可評估用於移植，門檻較骨髓略低，臨床經驗也發現配對率相對高。臍帶血公庫規模越大，配對率越高，且公庫HLA建檔完整，等於每一袋血都擁有「身份證」，也有利於提升配對效率。

臍帶血在出生後立即採集，細胞年齡相對年輕，臨床觀察顯示活性較高，現也有紅血球不分離處理技術，僅移除血漿、提升幹細胞含量比例。且臍帶血已保存在庫中，配對成功即可出庫；骨髓經資料庫配對後，需確認捐贈者意願、檢測其目前健康狀況，等待期可能長達一至兩個月，不免影響後續移植流程。唯具體治療選擇，仍需由醫師評估患者個別狀況判斷。

臍帶血如何長期保存？「解凍後品質」也有嚴格規範監管

李冬陽博士表示，臍帶血入庫後常年儲存於-196°C的液態氮中，並以抗凍劑保護細胞不受冰晶損傷，同時公庫選址和儲存槽設計，也已將未來可能頻發的颱風、水患等天災納入考量。

「既有臨床經驗顯示，長期妥善保存的臍帶血，仍可能在醫療端評估符合條件的情況下，被納入後續移植來源的考量。」為確保移植品質和安全性，國際間多以美國血液與生物治療促進協會（AABB）與國際細胞治療學會（FACT）作為第三方認證機構，針對臍帶血儲存規範、品質控管，以及解凍後的品質和功能表現等制定相關標準。

其中，FACT亦明確要求公庫須具備實際移植記錄，確保儲存品質和流程經過審查；臍帶血公庫須定期進行樣本檢測和分析，並向上述機構提供報告，符合條件者方可取得認證。

臍帶血治療如何更可近 配合保險制度成健康風險管理新嘗試

為提高臍帶血資源的可及性，李冬陽博士表示，近期也透過與國內知名保險公司合作，推動「臍帶血公庫配對服務」，嘗試建立生技、保險跨界運作模式。他說明，符合條件的保戶可進行HLA資料建檔，每年獲得個人化的最新配對資訊；若有實際醫療需求，仍須經過醫療院所評估和提出申請，接著由國內公庫以規定流程協助配對評估，後續再由醫療端接手判斷。

此外，部分已參與美國國家骨髓捐贈計畫（NMDP）的臍帶血公庫，其資料庫在規範下與美國、歐盟等全球合規公庫串聯；該公庫若缺乏合適的臍帶血資源，也可協助醫療端透過NMDP平台，銜接至全球合規公庫進一步搜尋與比對，作為臍帶血資源評估的補充參考。「期待與保險業合作的全新模式，可為民眾的長期健康風險管理提供多一種參考方向。」

赴美學成歸國 李冬陽：盼台灣細胞治療走向國際

「在美國見證全球頂尖的醫療技術後，我將累積的經驗與專業帶回台灣，期望為國人健康盡一份力。」李冬陽表示，相關臍帶血和細胞治療技術，目前也正在依國際規範持續推進，另外也已在既有制度下陸續啟動臨床試驗進行評估，期待累積更多研究、探索臍帶血於不同臨床情境的應用。

就長期發展來看，李冬陽也希望透過擴大國內跨界合作，進一步促進國內細胞治療領域的持續精進，期望為台灣走進國際醫療舞台出一份力。

